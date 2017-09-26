Путин освободил от должности генерал-полковника Бондарева

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Генерал-полковника Виктор Бондарев освобожден от должности главнокомандующего ВКС РФ и уволен с военной службы, соответствующий указ президент России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что Бондарев, делегированный сенатором от Кировской области, будет избран главой комитета Совета Федерации по обороне и безопасности на заседании палаты 27 сентября.

"Освободить от занимаемой должности и уволить с военной службы генерал-полковника Бондарева Виктора Николаевича, главнокомандующего Воздушно-космическими силами", — говорится в документе.