РВСН начали проверку в Новосибирском ракетном соединении

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Комиссия командования Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) проводит контрольную комплексную проверку Новосибирского ракетного соединения, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Среди основных целей проверки — оценка реального состояния дел и уровня боевой готовности ракетного соединения, а также качества работы руководящего состава по организации выполнения задач, поставленных на 2017 учебный год. Комиссия командования РВСН проинспектирует состояние боевой подготовки, а также проверит слаженность действий военнослужащих при выполнении задач", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в ходе проверки особое место займет командно-штабные учения под личным руководством командующего РВСН, главная задача учений — совершенствование навыков командования и ведения боевых действий.

Помимо запуска ракет, как добавили в военном ведомстве, соединению предстоит отработать вопросы в позиционных районах и частях воинского обеспечения. В ходе учений также на новом уровне будут отрабатываться вопросы маскировки грунтовых ракетных комплексов "Ярс", вывод подразделений РВСН из-под ударов и противодействие современным средствам воздушного нападения. Проверка Новосибирского ракетного соединения проходит в соответствии с планом подготовки РВСН.