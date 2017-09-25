Около десяти тысяч военных участвуют в контрольных проверках в РВСН

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Около 10 тысяч военнослужащих, а также 1 тысяча единиц техники привлечены к контрольным проверкам по итогам летнего периода обучения в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН), стартовавшим в понедельник, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Воинские части и подразделения ракетных соединений проверят по всем составляющим боеготовности, боевого дежурства, морально-психологическому состоянию личного состава, противодействию терроризму, здесь также пройдут контрольные занятия по предметам боевой подготовки.
Кроме этого, подразделения РВСН будут совершенствовать действия противодиверсионных групп по обнаружению, блокированию и уничтожению условного противника. Инженерные подразделения выполнят задачи по разбору завалов, развертыванию станций комплексной очистки воды и установке тяжелых механических мостов через водные преграды.