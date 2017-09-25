Гендиректор концерна "Авангард" уволен за превышение должностных полномочий

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Генеральный директор Московского машиностроительного завода (ММЗ) "Авангард" (входит в концерн Воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей"), производящего среди прочего ракеты для зенитных ракетных систем С-300 и С-400, Ахмет Мухаметов уволен за превышение должностных полномочий, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе концерна.
По данным из открытых источников, Мухаметов работал в "Авангарде" на разных должностях, начиная с 1975 года. Среди последних проектов, над которыми должно было начать работать предприятие, — поставка нескольких сотен экспортных вариантов ракет для ЗРС С-400 по соглашению, готовящемуся к подписанию с Индией.
"Авангард" является крупнейшим в России производителем ракетных комплексов. Основная сфера деятельности — производство ракет ПВО и ПРО (С-300, С-400 и другие). С 2002 года завод входит в состав ПВО "Алмаз-Антей" — российского концерна, объединяющего предприятия, разрабатывающие и выпускающие вооружения (ПВО и ПРО).