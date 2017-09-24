Под Калининградом провели боевые стрельбы морпехи Балтфлота

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Морские пехотинцы Балтийского флота провели боевые стрельбы из стрелкового оружия и вооружения бронетранспортеров на полигоне "Хмелевка" в Калининградской области, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.
Кроме того, по его словам, морпехи отработали действия в наступлении и обороне, выполнили задачи по преодолению минно-взрывных заграждений и эвакуацию раненых с поля боя. Также военные преодолели психологическую полосу препятствий и провели учения по захвату зданий жилого квартала.