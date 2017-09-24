Под Калининградом провели боевые стрельбы морпехи Балтфлота

Малый ракетный корабль Гейзер во время выхода кораблей Балтийского флота в море в рамках российско-белорусских стратегических учений Запад-2017. Архивное фото

Малый ракетный корабль Гейзер во время выхода кораблей Балтийского флота в море в рамках российско-белорусских стратегических учений Запад-2017. Архивное фото

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Морские пехотинцы Балтийского флота провели боевые стрельбы из стрелкового оружия и вооружения бронетранспортеров на полигоне "Хмелевка" в Калининградской области, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

"В ходе проведения занятий по боевой подготовке военнослужащие выполнили боевые стрельбы по различным типам мишеней из автоматов и пулеметов, снайперских винтовок, подствольных и ручных противотанковых гранатометов, а также из вооружения бронетранспортеров БТР-82А", — сказал Мартов.

Кроме того, по его словам, морпехи отработали действия в наступлении и обороне, выполнили задачи по преодолению минно-взрывных заграждений и эвакуацию раненых с поля боя. Также военные преодолели психологическую полосу препятствий и провели учения по захвату зданий жилого квартала.