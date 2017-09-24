Огненный ливень. Самое грозное многоствольное оружие России и США

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Скорострельное оружие с вращающимся блоком стволов — обязательный элемент фантастических боевиков и компьютерных игр. В кино часто фигурируют накачанные "рэмбо" с шестиствольным пулеметом, поливающие злодеев потоком свинца. Благодаря Голливуду за этими "газонокосилками" прочно закрепилась слава супероружия. Вместе с тем пушки и пулеметы, работающие по схеме американского изобретателя Ричарда Гатлинга, уже давно стоят на вооружении ряда стран. Разрушительная мощь "многоствольников" действительно поражает воображение. РИА Новости публикует подборку самого грозного оружия с вращающимся блоком стволов.

Самый знаменитый

Американский скорострельный пулемет M134 Minigun, пожалуй, самый известный обывателю "гатлинг" из существующих. Боевики про бравых морпехов США или кадры военной хроники с Ближнего Востока редко обходятся без этой шестиствольной махины калибра 7,62 миллиметра. Американские оружейники с 1960-х годов умудрились внедрить его везде где только можно. M134 устанавливаются в люках армейских "Хаммеров", на караульных вышках, патрульных катерах, вертолетах, бронетранспортерах, фортификационных сооружениях. Все-таки шесть тысяч выстрелов в минуту — серьезный аргумент в любой критической ситуации.

Вопреки стереотипам в оружии схемы Гатлинга стреляют не все стволы одновременно. В М134 патрон досылается в нижний, остывший ствол, выстрел производится сверху, выброс гильзы справа. Таким образом, стволы стреляют по очереди, успевают перезарядиться и остыть, пока "работают" оставшиеся пять. Подобная схема нивелирует главное препятствие на пути сверхвысокой скорострельностиперегрев оружия. Подобным образом работает большинство других пулеметов с вращающимся блоком стволов.

"Старшим братом" M134 является 20-миллиметровая шестиствольная авиационная пушка M61 Vulcan. Почти 60 лет ее ставят на американские боевые самолеты, ударные вертолеты и сухопутное шасси. Эта система способна достаточно эффективно бить и по воздушным, и по наземным целям. Но, как и M134, на сегодняшний день она считается морально устаревающей.

Самая скорострельная

Российские установки АК-630М-2 "Дуэт" являются современной модификацией советских шестиствольных корабельных комплексов АК-630. От предшественника новая система отличается в первую очередь наличием двух орудий и сложной электронной "начинкой", позволяющей во многом автоматизировать процесс наведения и сопровождения целей. Один "Дуэт" способен обрушить на противника рекордные десять тысяч 30-миллиметровых снарядов в минуту. Этого с запасом хватит, чтобы уничтожить любую воздушную цель на удалении до четырех километров и на высотах до пяти километров — будь то сверхзвуковой самолет, беспилотник или крылатая ракета. А на ближних дистанциях флотские "шестиствольники" способны сильно повредить или даже уничтожить небольшой боевой корабль. Комплексы семейства АК-630 являются последней и самой прочной линией обороны военно-морской эскадры.

На сегодняшний день АК-630М-2 установлены в корме пяти малых ракетных кораблей проекта "Буян-М", а также на большом десантном корабле "Иван Грен", который должен вступить в боевой состав Северного флота в ноябре этого года. Кроме того, Минобороны планирует перевооружить на "Дуэты" ряд других кораблей, несущих более старые АК-630.

Самая бронебойная

Вершиной развития оружия с вращающимся блоком стволов, пожалуй, можно назвать американскую авиационную пушку GAU-8 Avenger — основное вооружение штурмовиков A-10 Thunderbolt II. Масса всей пушечной установки с системой подачи патронов и полным барабаном 30-миллиметровых снарядов — почти две тонны, а заправленный и подготовленный к взлету A-10 весит десять тонн. Самолет фактически построен вокруг этого трехметрового семиствольного чудовища. Собственно, именно пушка является единственной причиной, почему штурмовики Thunderbolt II остаются в строю ВВС США — по своим летно-техническим характеристикам и бортовому оборудованию они значительно уступают машинам того же класса других стран.

GAU-8 в минуту выпускает по цели до 4200 бронебойно-подкалиберных снарядов с сердечником из обедненного урана. Из-за колоссальной отдачи и опасности попадания пороховых газов в воздухозаборники пилоты обычно дают короткие очереди по две-три секунды. Этого хватает, чтобы целиком накрыть колонну из десятка тяжелых боевых машин. А-10 задумывался как противотанковый самолет, специфика его боевого применения предусматривает атаку цели по верхней полусфере, меньше всего защищенной броней. В Афганистане и Ираке вооруженные GAU-8 штурмовики демонстрировали хорошие результаты. Однако в войне с противником, обладающим развитой ПВО, шансы этих дозвуковых самолетов на выживание стремительно уменьшаются.

Самый кучный

Четырехствольный авиационный пулемет ЯкБ калибра 12,7 миллиметра был создан в конце 70-х годов специально для новейших на тот момент ударных вертолетов Ми-24. Боевое крещение крупнокалиберные советские "гатлинги" прошли в Афганистане. Пилоты армейской авиации сразу полюбили новые пулеметы за исключительно высокую плотность огня и прозвали ЯкБ-12,7 "металлорезкой". Свою кличку это оружие оправдывало неоднократно: в августе 1982 года под Кандагаром один вертолет "разрезал" пополам очередью из пулемета шедший во главе каравана душманов автобус. Афганским боевикам еще повезло, что Ми-24 бил поперек колонны, а не вдоль — при максимальном темпе стрельбы 5500 выстрелов в минуту он мог изрешетить весь караван за один заход.

Именно этому пулемету принадлежит уникальный и до сих пор никем не побитый рекорд. Двадцать седьмого октября 1982 года во время воздушного боя иракский Ми-24 смог сбить из ЯкБ-12,7 иранский истребитель F-4 Phantom II. Это единственный в истории мировой авиации задокументированный случай, когда вертолет смог уничтожить сверхзвуковой реактивный самолет с помощью бортового пулемета. Во многом этого удалось добиться благодаря отличной кучности оружия. Впрочем, с надежностью у ЯкБ-12,7 были некоторые проблемы. Опыт Афганистана показал, что пулемет довольно капризный и подвержен загрязнению. Этот недостаток удалось устранить в модификации ЯБКЮ-12,7, принятой на вооружение в 1988 году.