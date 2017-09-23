Корабли Севфлота вышли в море Лаптевых

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Отряд кораблей Северного флота в рамках дальнего похода закончил выполнение задач в районе Новосибирских островов и взял курс на запад, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.

Ранее сообщалось, что мотострелки на учениях разнородных сил Северного флота разыграли бой за высадку морского десанта на побережье острова Котельный в море Лаптевых на Новосибирских островах.

"Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота завершил выполнение поставленных задач в районе архипелага Новосибирские острова и взял курс на запад. Корабли и суда, разделившись на две группы, поочередно покинули рейд острова Котельный и вышли в море Лаптевых. Через несколько дней они приступят к проходу пролива Вилькицкого", — сказал Серга.

Традиционный арктический поход отряда боевых кораблей Северного флота под флагом командующего Кольской флотилии разнородных сил СФ начался 10 августа с выходом из главной базы флота – Североморска. За время похода североморцы приняли участие в межвидовом тактическом учении по обороне важного промышленного объекта в Арктике, совершили высадку морского десанта на бронетехнике на самую северную материковую часть Евразии – мыс Челюскин и провели учение разнородных сил по охране островной зоны и морского побережья России в Арктике, с выполнением ракетных, зенитных и артиллерийских стрельб.