Замглавы Росгвардии встретился в Пекине с главой китайской полиции

Главнокомандующий Федеральной службой войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов и первый заместитель Сергей Меликов. Архивное фото

Главнокомандующий Федеральной службой войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов и первый заместитель Сергей Меликов. Архивное фото

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Делегация из числа руководителей Росгвардии встретилась в Пекине с главнокомандующим войсками Народной вооруженной полиции Китая в преддверии российско-китайских антитеррористических учений, сообщает пресс-служба ведомства.

"В Пекине представители руководства Росгвардии встретились с главнокомандующим войсками Народной вооруженной полиции Китая генерал-полковником Ван Нином и осмотрели место проведения совместных российско-китайских антитеррористических учений, которые пройдут в Китае в декабре 2017 года", — говорится в сообщении.

Делегация Росгвардии во главе с первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии генерал-полковником Сергеем Меликовым пробудет в КНР до 25 сентября. Цель рабочей поездки — подписание протокола о проведении совместных антитеррористических учений подразделений специального назначения.

"Сегодня мы внесли предложения в протокол о проведении совместных антитеррористических учений. Руководство Национальной вооруженной полиции Китая с большим пониманием отнеслось к нашим уточнениям. Китайские коллеги учли наши дополнения при составлении проекта программы предстоящих совместных учений", — цитирует пресс-служба генерал-полковника Сергея Меликова.