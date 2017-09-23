Моряки из России и Китая оказали помощь "аварийной" подлодке на учениях

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Моряки Россия и Китая оказали помощь условно терпящей бедствие подлодке на совместных учениях "Морское взаимодействие-2017", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан первого ранга Владимир Матвеев.
"В рамках проведения второго этапа международного российско-китайского военно-морского учения "Морское взаимодействие-2017" моряки России и Китая впервые отработали эпизод по совместному оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте", — сказал Матвеев.
После обследования подлодки с помощью подводных аппаратов силы поисково-спасательного обеспечения двух стран эвакуировали личный состав с "аварийной" подлодки с помощью глубоководных спасательных аппаратов "Бестер-1" и "LR-7", отметил Матвеев. На кораблях "раненым" оказали первую медпомощь, а затем провели лечебную рекомпрессию и декомпрессию подводников.
Морская фаза учения проходит с 22 по 26 сентября в акватории Японского и южной части Охотского морей. В ней будет задействовано около 15 кораблей и подводных лодок, два глубоководных спасательных аппарата, четыре противолодочных самолета и четыре корабельных вертолета от Тихоокеанского флота и ВМС Китая.