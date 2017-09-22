Россия и Швеция установят канал прямой связи в период учений на Балтике

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Россия и Швеция согласились установить канал прямой связи для предотвращения инцидентов на Балтике в период учений "Запад-2017" и "Аврора-2017", сообщили в Минобороны РФ.

"Принято решение позитивно отреагировать на предложение Объединенного штаба операций Главного командования Вооруженных Сил Королевства Швеции об установлении канала прямой телефонной связи для предотвращения возникновения инцидентов в Балтийском регионе в период проведения учений "Запад-2017" и "Аврора-2017", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Минобороны РФ "выступает за улучшение мер доверия и исключение недоразумений при осуществлении военной деятельности в Балтийском регионе".

"Целесообразность сохранения этого канала связи после завершения учений обсуждается сторонами. Решение будет принято с учетом динамики развития российско-шведских отношений", — добавили в российском оборонном ведомстве.