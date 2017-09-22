В нескольких городах Дальнего Востока создадут подразделения ОМОН

ХАБАРОВСК, 22 сен — РИА Новости. Росгвардия создаст подразделения ОМОН в нескольких городах Дальнего Востока, в частности, в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, где реализуется комплексный план социально-экономического развития, сообщил на пресс-конференции командующий Восточным округом войск национальной гвардии РФ Игорь Груднов.

"Будет создано подразделение ОМОН в Комсомольске-на-Амуре по просьбе губернатора Хабаровского края, так как это город повышенного внимания президента РФ. У нас там есть подразделения от СОБР города Хабаровска, это будет основа для ОМОН. Численность отряда 150 человек. Также подразделение ОМОН на основе подразделения СОБР будет создано в Благовещенске Амурской области тоже из 150 сотрудников", — сказал Груднов.

Он сообщил, что подразделения ОМОН будут созданы на Чукотке. Увеличится численность сотрудников ОМОН в Якутии, Южно-Сахалинске, Уссурийске Приморского края, Петропавловске-Камчатском.

Груднов уточнил, что изменение численности подразделений проходит в рамках третьего этапа формирования войск Росгвардии.

"На Дальнем Востоке до 1 декабря будут ликвидированы четыре батальона моторизированных частей, их сотрудники будут направлены в другие подразделения, на базе 21 отряда спецназа будет сформирован центр спецназа численностью более одной тысячи человек. Увеличится численность ОМОН за счет сокращения других подразделений. На базе первого морского отряда будет создана морская бригада с дислокацией в Хабаровске, не исключено, что будет создана еще одна авиационная эскадрилья",- отметил он.

По его словам, всем сокращенным сотрудникам предложат новые должности.