Путин: Атомный ледокол "Сибирь" усилит позиции России как морской державы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен — РИА Новости. Новый российский атомный ледокол "Сибирь" будет способствовать усилению позиций России как великой морской державы и поможет решить многие задачи, стоящие перед экономикой страны, отметил президент России Владимир Путин.

Поздравление главы государства кораблестроителям Балтийского завода по случаю спуска на воду корпуса первого серийного атомного ледокола проекта 22220 "Сибирь" зачитал на торжественной церемонии в пятницу полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов.

"Убежден, что этот мощный, оснащенный самыми современными технологиями ледокол значительно укрепит потенциал отечественного атомного флота, будет способствовать решению важных многоплановых задач, стоящих сегодня перед экономикой стороны, усилению позиций России как великой морской державы", — отмечается в приветствии.

Спуск на воду корпуса первого серийного универсального атомного ледокола ЛК-60Я "Сибирь" отечественного проекта 22220 на Балтийском заводе в Петербург станет значимым событием в рамках проектов по освоению Россией арктических территорий.

После спуска корпуса "Сибири" на воду будет продолжаться достройка ледокола. Срок его сдачи – ноябрь 2020 года.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 станут самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до 3 метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В состав силовой установки РИТМ-200, которая будет использоваться на атомных ледоколах проекта 22220, войдут два ядерных реактора тепловой мощностью по 175 МВт каждый. Реакторная установка РИТМ-200 имеет уникальную энергоэффективную интегральную компоновку, что обеспечивает улучшенные технические характеристики новых ледоколов по скорости, ледопроходимости, а также двойную осадку судов, что позволит им вести работу как в морской акватории, так и на малых глубинах сибирских рек.

Ранее в сентябре входящий в Росатом холдинг "Атомэнергомаш" завершил изготовление и отправил на Балтийский завод первый ядерный реактор для "Сибири".