Началась активная фаза учений "Морское взаимодействие-2017"

ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости. Корабли ВМС Народно-освободительной армии Китая и Тихоокеанского флота вышли в море для проведения активной фазы учений "Морское взаимодействие-2017", сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.

"Выходу кораблей предшествовала напряженная работа в штабе объединенного руководства учений "Морское взаимодействие-2017". На картах были разыграны все эпизоды учения, командиры кораблей доложили руководству о готовности экипажей к проведению маневров и свои решения", — сказал Матвеев.

Моряки отработают совместные действия по обороне кораблей на якорной стоянке, действия по поиску, спасению и конвоированию судов, освобождению захваченного судна, обнаружению и опознаванию целей совместной ПВО. Планируется нанесение совместных артиллерийских ударов по морским целям. Впервые в подобных учениях будет разыгран эпизод по спасению экипажа с борта условно аварийной подводной лодки, лежащей на грунте.

Активная фаза учений пройдет до 25 сентября в акватории Японского и Охотского морей. В ней будет задействовано около 15 кораблей и подводных лодок, два глубоководных спасательных аппарата, четыре противолодочных самолета и четыре корабельных вертолета от Тихоокеанского флота и ВМС Китая.