Самолеты ПВО вылетали на перехват иностранных разведчиков 14 раз за неделю

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Самолеты дежурных сил ПВО России за прошедшую неделю 14 раз вылетали на перехват 45 иностранных летательных аппаратов, ведущих разведку у российских границ, следует из инфографики, опубликованной на сайте газеты "Красная звезда" — официального печатного органа Минобороны РФ.
Согласно материалам, наибольшее количество разведывательных полетов у российских границ было зафиксировано на Западном стратегическом направлении (33). Пять таких полетов зафиксировано на Восточном направлении, четыре — на Арктическом и три — на Юго-западном.