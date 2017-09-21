Винтокрылая крепость: ВКС России усиливают новыми штурмовыми вертолетами

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Андрей Станавов. Безотказный, как автомат Калашникова, насквозь бронированный и от хвоста до носа увешанный мощным разнокалиберным вооружением — забайкальские летчики получили очередной модернизированный вертолет Ми-8 АМТШ "Терминатор". Созданная на базе многоцелевого Ми-8, всепогодная штурмовая машина получилась настолько удачной, что Минобороны России закупает их десятками и не собирается останавливаться.

Воздушный блокпост

О том, чем так интересен "Терминатор" и за какие заслуги он стал основным средним вертолетом в обновленном парке ВКС, — в материале РИА Новости.

Штурмовая модификация знаменитой милевской "восьмерки" отличается усиленной пассивной защитой экипажа — прочные и легкие керамометаллические бронеплиты прикрывают кабину пилотов и место бортстрелка в грузовом отсеке.

В бою "Терминатору" есть чем постоять за себя. Внушительный арсенал вооружения приближает машину по огневой мощи к ударным вертолетам Ми-35М и Ми-28Н — тут и блоки неуправляемых ракет С-8, и пушечные контейнеры со скорострельными пушками ГШ-23Л, 7,62-миллиметровые пулеметы ПКТ на корме и носу. Для ударов по танкам предусмотрен противотанковый комплекс "Штурм-В" с управляемыми ракетами "Атака".

Массированным огнем с воздуха "Терминаторы" способны громить вражеские танки и БМП, артиллерию, пункты управления, авиацию на аэродромах и радиолокационные посты. Причем делать это они могут как в одиночку, так и в связке со своими "ударными собратьями" — "Ночными охотниками" и "Аллигаторами". Шлемы ночного видения и современная авионика позволяют экипажу комфортно работать в темное время суток. На борту есть метеорадар, спутниковая навигация и инфракрасная аппаратура.

Десантный характер

Две двуствольные тульские пушки ГШ-23Л разработки Грязева — Шипунова при нажатии на гашетку выдают три тысячи выстрелов в минуту и потоком свинца сметают все живое на дальности до трех километров, включая легкобронированную технику и вертолеты. Для стрельбы применяются 23-миллиметровые патроны с осколочно-фугасными, бронебойно-разрывными и бронебойно-зажигательными снарядами.

Выдающийся ударный потенциал "Терминатора" в сочетании с вместительным грузовым отсеком делают его сверхэффективной десантной боевой единицей, способной самостоятельно расчистить плацдарм и провести высадку под шквальным огнем противника. Максимальная скорость — 250 километров в час, дальность полета — 610 километров, способен перевозить до 36 человек.

Шесть шкворневых установок для крепления стрелкового оружия превращают иллюминаторы вертолета в бойницы, а автоматы десантников — в станковые пулеметы. Ощетинившаяся стволами машина может зависнуть на малой высоте, быстро скинуть десант или забрать раненых.

Современная война диктует свои правила, и у десантных вертолетов нет времени на "раскачку" — на земле они максимально уязвимы. "Терминатор" способен за несколько десятков секунд высадить бойцов и уйти. Это стало возможным за счет установки сдвижных дверей, которые открываются с двух бортов, и автоматической рампы сзади.

Фронтовой работяга

Кроме десантных и штурмовых операций, машина может использоваться как транспортная или санитарная. Интересна модификация Ми-8 АМТШ-1 с мощным комплексом вооружения и салоном повышенной комфортности — эдакий воздушный броневик для высокого командования.

У машины три сердца — два газотурбинных двигателя ВК-2500-03 и мощная вспомогательная силовая установка (ВСУ) ТА-14, которая позволяет надежно запускать их даже в условиях разреженного высокогорного воздуха на высоте шести тысяч метров над уровнем моря. Авионика и бортовое оборудование — полностью отечественного производства.

"Сегодня мы понимаем всю важность максимальной независимости от иностранных комплектующих и агрегатов для техники, которые поставляются в Вооруженные силы России в рамках гособоронзаказа", — ранее рассказал журналистам гендиректор холдинга "Вертолеты России" Александр Михеев.

Вертолеты Ми-8 АМТШ "Терминатор" поставляются практически во все части ВКС России, вместе с "Ночными охотниками" и "Аллигаторами" успешно несут службу в Крыму.

Один "Терминатор" 24 ноября 2015 года был потерян в Сирии: в ходе операции по поиску экипажа сбитого турецким истребителем бомбардировщика Су-24М его на земле уничтожили террористы из американского противотанкового комплекса BGM-71 TOW.

Летом этого года один из Ми-8 АМТШ армейской авиации Южного военного округа стал первым именным вертолетом в ВКС: ему присвоили имя Героя России полковника Ряфагатя Хабибулина, погибшего в Сирии в 2016-м.

В конце 2016 года морская авиация ВМФ России получила первый Ми-8 АМТШ-ВА, специально разработанный для Арктики. "Северная" версия оснащена системой подогрева агрегатов трансмиссии, благодаря которой есть возможность быстро запустить двигатели при температуре до минус 60 градусов Цельсия, даже если машина стоит на открытой стоянке. Вертолет может работать в условиях полярной ночи и при отсутствии радиосигнала.