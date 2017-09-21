Китайская делегация впервые посетила завод "Прогресс" по производству Ка-52

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Делегация из Китая впервые посетила Арсеньевскую авиационную кампанию "Прогресс", где ей были представлены ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" и их корабельную версию Ка-52К, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе холдинга "Вертолёты России".

Данный визит был организован по поручению Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России при участии представителей Рособоронэкспорта и "Вертолетов России".

"Предприятие "Прогресс" впервые посетила делегация из Китая во главе с советником-посланником посольства Китайской Народной Республики в РФ генерал-майором Ван Хайтао. В частности, они (делегаты – ред) посетили реконструированный цех окончательной сборки, где члены делегации ознакомились с разведывательно-ударным вертолетом Ка-52 "Аллигатор", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, особый интерес китайской делегации вызвали вертолеты Ка-52К корабельного базирования, являющийся продолжением линейки "морских" вертолетов, разработанных конструкторским бюро "Камов".

Данная машина предназначена для патрулирования, огневой поддержки войск десанта при высадке на берег, решения задач противодесантной обороны на переднем крае и в тактической глубине, при любой погоде и в любое время суток. Современное бортовое оборудование обеспечивает вертолету навигацию в условиях отсутствия ориентиров в море.

Китай – один из традиционных партнеров России в сфере ВТС. Наиболее крупными из выполняемых сегодня контрактов на поставку военной техники в интересах Пекина является соглашение о приобретении 24 истребителей поколения 4++ Су-35, которые планируется передать заказчику до 2019 года. Кроме того, Китай стал первым зарубежным покупателем российской зенитной ракетной системы С-400.

Помимо этого, стороны развивают сотрудничество в сфере совместных разработок гражданского и двойного назначения. Так, сегодня прорабатываются проекты российско-китайского тяжелого вертолета и широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета.