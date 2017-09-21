Китайская делегация впервые посетила завод "Прогресс" по производству Ка-52

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Делегация из Китая впервые посетила Арсеньевскую авиационную кампанию "Прогресс", где ей были представлены ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" и их корабельную версию Ка-52К, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе холдинга "Вертолёты России".
"Предприятие "Прогресс" впервые посетила делегация из Китая во главе с советником-посланником посольства Китайской Народной Республики в РФ генерал-майором Ван Хайтао. В частности, они (делегаты – ред) посетили реконструированный цех окончательной сборки, где члены делегации ознакомились с разведывательно-ударным вертолетом Ка-52 "Аллигатор", — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, особый интерес китайской делегации вызвали вертолеты Ка-52К корабельного базирования, являющийся продолжением линейки "морских" вертолетов, разработанных конструкторским бюро "Камов".
Китай – один из традиционных партнеров России в сфере ВТС. Наиболее крупными из выполняемых сегодня контрактов на поставку военной техники в интересах Пекина является соглашение о приобретении 24 истребителей поколения 4++ Су-35, которые планируется передать заказчику до 2019 года. Кроме того, Китай стал первым зарубежным покупателем российской зенитной ракетной системы С-400.
Помимо этого, стороны развивают сотрудничество в сфере совместных разработок гражданского и двойного назначения. Так, сегодня прорабатываются проекты российско-китайского тяжелого вертолета и широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета.