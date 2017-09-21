Войска ЗВО после "Запада-2017" возвращаются в пункты постоянной дислокации

Оперативно-тактическая авиация ЗВО в ходе двустороннего учения войск ПВО и авиации

Оперативно-тактическая авиация ЗВО в ходе двустороннего учения войск ПВО и авиации

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Войска Западного военного округа, задействованные в учении "Запад-2017" на территории Белоруссии, возвращаются в пункты постоянной дислокации, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЗВО Игорь Мугинов.

"Соединения и воинские части ЗВО, задействованные в совместном стратегическом учении "Запад-2107" и находившиеся в этот период на территории Республики Беларусь, возвращаются в пункты постоянной дислокации (ППД). Военнослужащие округа успешно справились с поставленными учебно-боевыми задачами и приступили к совершению маршей к местам ППД", — сказал он.

Отмечается, что танковые, артиллерийские и мотострелковые подразделения ЗВО, находившиеся в Белоруссии в период учения, совершили марши и приступили к погрузке на железнодорожные платформы. Самолеты и вертолеты, задействованные на учении, уже вернулись на аэродромы постоянного базирования.