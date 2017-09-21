Корабль ВМФ "Александр Отраковский" пересек Ла-Манш

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Большой десантный корабль Северного флота РФ "Александр Отраковский" в четверг пересек пролив Ла-Манш в южном направлении, сообщил журналистам начальник пресс-службы флота капитан первого ранга Вадим Серга.

Корабль призван защитить западную часть Атлантики от пиратов и террористов, а также "обеспечить военно-морское присутствие России в оперативно важным районе Мирового океана".

"Сегодня большой десантный корабль "Александр Отраковский" Северного флота завершил проход пролива Ла-Манш, а вчера пересек его самую узкую часть — Па-де-Кале. Далее российский корабль продолжит движение в южном направлении в соответствии с планом похода", — сказал Серга.

В дальний поход корабль вышел 12 сентября. В ходе него экипаж проводит ряд корабельных учений по всем видам обороны и по борьбе за живучесть.

В 2015-2016 годах "Александр Отраковский" совершил самый длинный в современной истории Северного флота поход – его продолжительность составила 588 суток.