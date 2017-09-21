В авиачасть ВВО в Забайкалье прибыл новый вертолет "Терминатор"

ХАБАРОВСК, 21 сен — РИА Новости. Новый вертолет Ми-8 АМТШ "Терминатор" поступил в авиачасть в Забайкалье в рамках гособоронзаказа 2017 года, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

"Авиационная часть армейской авиации объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, дислоцированная в Забайкальском крае, пополнилась новым Ми-8 АМТШ "Терминатор". Он поступил с завода-изготовителя в Бурятии. Новая техника поставляется в рамках государственного заказа на 2017 год", — говорится в сообщении.

Отмечается, что транспортно-штурмовой вертолет оснащен современным навигационным оборудованием, которое позволяет ему совершать полеты в любых погодных условиях.

Ранее сообщалось, что в мае этого года в авиачасть в Забайкалье также прибыла партия новых "Терминаторов".

Вертолет Ми-8 АМТШ разработан на базе многоцелевого вертолета Ми-8 АМТ. Машина сохранила возможности для десантирования, получив комплекс управляемого вооружения, а также усиленную броню. Максимальная скорость — 250 километров в час, дальность полета 610 километров. Полезная нагрузка — до 4 тонн. Вертолет может оснащаться различными видами вооружения, включая ракетные комплексы с управляемыми ракетами.