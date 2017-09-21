Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили полеты над Балтийским и Норвежским морями

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Балтийского и Норвежского морей, сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 совершили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Балтийского и Норвежского морей" — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что на отдельных этапах маршрута российские бомбардировщики сопровождались истребителями F-16 ВВС Бельгии, F-18 ВВС Финляндии, F-15 ВВС США и JAS-39 ВВС Швеции в течении 70 минут, а также истребителями F-16 ВВС США в течении 27 минут.

В Минобороны добавили, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами акваторий Атлантики, Арктики, Черного моря, Тихого океана как с базовых, так и с оперативных аэродромов согласно утвержденному плану.

Как подчеркнули в ведомстве, все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.