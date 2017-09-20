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Безопасность

Истребители ВКС и ЗВО разыграли воздушный бой на учениях "Запад-2017"

13:3920.09.2017
(обновлено: 13:47 20.09.2017)
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© РИА Новости / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкВертолеты Ка-52 ВКС России во учений Запад-2017 в БелоруссииВертолеты Ка-52 ВКС России во учений Запад-2017 в Белоруссии
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Истребители ВКС и ЗВО разыграли воздушные дуэли в рамках совместного стратегического учения "Запад-2017", сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В ходе воздушной дуэли летный состав отработал элементы высшего пилотажа для завоевания наиболее выгодного положения для атаки противника. Экипажи действовали в ограниченном воздушном пространстве", — говорится в сообщении.

Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Подразделения ПВО ЗВО перехватили низколетящие цели на учениях "Запад-2017"
Отмечается, что пара истребителей Су-27 ВКС, выполнявшая роль условного противника, приблизилась к зоне ответственности подразделений противовоздушной обороны ЗВО. Вылетевшие на перехват дежурные экипажи осуществили электронные пуски ракет по воздушному "противнику", после чего экипажи отработали ближний бой пара на пару. Результат дуэлей будет определен после анализа средств контроля, установленных на истребителях.

Стратегические учения "Запад-2017" проходили 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах России. Общая численность личного состава, участвовавшего в учениях, превысила 12 тысяч человек. Кроме того, к маневрам привлекались около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до десяти боевых кораблей.

Российско-белорусские учения "Запад-2017"
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкВ российско-белорусских учения "Запад-2017" задействованы больше 12 тысяч военных, сотни единиц наземной техники и десятки - авиации.Военнослужащий во время тактических учений Запад-2017
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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В российско-белорусских учения "Запад-2017" задействованы больше 12 тысяч военных, сотни единиц наземной техники и десятки - авиации.
© РИА Новости / Павел ГерасимовПерейти в фотобанкВ России учения проходят на полигонах Лужский и Струги Красные в Ленинградской и Псковской областях, а также на полигоне Правдинский в Калининградской области.Военная техника во время совместных стратегических учений вооружённых сил России и Белоруссии Запад-2017
© РИА Новости / Павел Герасимов
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В России учения проходят на полигонах Лужский и Струги Красные в Ленинградской и Псковской областях, а также на полигоне Правдинский в Калининградской области.
© РИА Новости / Павел ГерасимовПерейти в фотобанкПрактические действия учений в Белоруссии будут отрабатываться на шести полигонах: Лепельском, Борисовском, Лосвидо, Осиповичском, Ружанском, и Домановском, а также на одном участке местности вблизи населенного пункта Дретунь.Военнослужащий штурмового инженерно-саперного подразделения вооруженных сил РФ во время учений Запад-2017
© РИА Новости / Павел Герасимов
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Практические действия учений в Белоруссии будут отрабатываться на шести полигонах: Лепельском, Борисовском, Лосвидо, Осиповичском, Ружанском, и Домановском, а также на одном участке местности вблизи населенного пункта Дретунь.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВ понедельник, 18 сентября, президент России Владимир Путин посетил полигон Лужский и понаблюдал за ходом российско-белорусских учений.Владимир Путин во время инспекции учений Запад-2017. 18 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В понедельник, 18 сентября, президент России Владимир Путин посетил полигон Лужский и понаблюдал за ходом российско-белорусских учений.
© РИА Новости / Павел ГерасимовПерейти в фотобанкВо время учений на Лужском полигоне для поражения воздушных целей применялись зенитно-пушечные ракетные комплексы "Тунгуска", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", зенитные ракетные комплексы "Стрела-1" и другие средства поражения.Взрывы во время совместных стратегических учений (ССУ) вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области
© РИА Новости / Павел Герасимов
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Во время учений на Лужском полигоне для поражения воздушных целей применялись зенитно-пушечные ракетные комплексы "Тунгуска", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", зенитные ракетные комплексы "Стрела-1" и другие средства поражения.
© РИА Новости / Павел ГерасимовПерейти в фотобанкПо легенде учений, боевики из состава незаконных вооруженных формирований просочились через границу для проведения терактов и диверсий. Войскам была поставлена задача обезвредить противника, захватившего большое число легкомоторных самолетов и беспилотников.Военнослужащие вооруженных сил РФ во время совместных стратегических учений (ССУ) вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области
© РИА Новости / Павел Герасимов
Перейти в фотобанк
По легенде учений, боевики из состава незаконных вооруженных формирований просочились через границу для проведения терактов и диверсий. Войскам была поставлена задача обезвредить противника, захватившего большое число легкомоторных самолетов и беспилотников.
© РИА Новости / Павел ГерасимовПерейти в фотобанкУничтожение противника на земле происходило при огневой поддержке артиллерии и бронетехники, в том числе танков Т-90 и боевой машины "Терминатор", — бомбовыми ударами фронтовых бомбардировщиков Су-24, истребителей-бомбардировщиков Су-34, неуправляемыми авиационными ракетами с ударных вертолетов Ми-24, Ми-28 и Ка-52.Вертолёты Ка-52 Аллигатор во время совместных стратегических учений (ССУ) вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области
© РИА Новости / Павел Герасимов
Перейти в фотобанк
Уничтожение противника на земле происходило при огневой поддержке артиллерии и бронетехники, в том числе танков Т-90 и боевой машины "Терминатор", — бомбовыми ударами фронтовых бомбардировщиков Су-24, истребителей-бомбардировщиков Су-34, неуправляемыми авиационными ракетами с ударных вертолетов Ми-24, Ми-28 и Ка-52.
© РИА Новости / Павел ГерасимовПерейти в фотобанкНа террористов был также выброшен тактический и оперативный десант. В результате скоординированной атаки с земли и воздуха бандиты были блокированы, а затем уничтожены.Минометный расчет вооруженных сил РФ во время совместных стратегических учений (ССУ) вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области
© РИА Новости / Павел Герасимов
Перейти в фотобанк
На террористов был также выброшен тактический и оперативный десант. В результате скоординированной атаки с земли и воздуха бандиты были блокированы, а затем уничтожены.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкВ рамках российско-белорусских учений 20 российских кораблей успешно выполнили артиллерийские и ракетные стрельбы по мишеням на Балтике. Помимо артиллерийских стрельб, малые ракетные корабли и катера отработали выполнение электронных ракетных пусков по кораблям условного противника.Большой десантный корабль Минск во время выхода кораблей Балтийского флота в море в рамках российско-белорусских стратегических учений Запад-2017
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
В рамках российско-белорусских учений 20 российских кораблей успешно выполнили артиллерийские и ракетные стрельбы по мишеням на Балтике. Помимо артиллерийских стрельб, малые ракетные корабли и катера отработали выполнение электронных ракетных пусков по кораблям условного противника.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкВ рамках учений более тысячи артиллеристов и мотострелков 11-го армейского корпуса Балтийского флота отработали комплекс действий в наступлении. С воздуха сухопутную группировку прикрывали самолеты Су-24 и вертолеты Ми-24 морской авиации БФ.Механик водитель БМП-2 во время тактических учений мотострелковых подразделений Балтийского флота в рамах стратегических учений Запад-2017 на полигоне Правдинский в Калининградской области
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
В рамках учений более тысячи артиллеристов и мотострелков 11-го армейского корпуса Балтийского флота отработали комплекс действий в наступлении. С воздуха сухопутную группировку прикрывали самолеты Су-24 и вертолеты Ми-24 морской авиации БФ.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкНа полигоне Борисовский в Болоруссии танкисты Западного военного округа остановили продвижение бронетехники условного противника залповым огнем из танковой засады.Во время совместных стратегических учений (ССУ) Запад-2017 вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии на полигоне Лужский
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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На полигоне Борисовский в Болоруссии танкисты Западного военного округа остановили продвижение бронетехники условного противника залповым огнем из танковой засады.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкПодразделения российского Балтийского флота на учениях "Запад" в Калининградской области отразили атаки условного противника на передовой и вовлекли его в огневой мешок. В ходе учений была проверена подготовка вооружения и боевой техники, организация выбора огневых позиций, оборудования окопов, маскировки огневых позиций артиллерийских и минометных расчетов.Бронетранспортер БТР-80 во время тактических учений мотострелковых подразделений Балтийского флота в рамах стратегических учений Запад-2017 на полигоне Правдинский в Калининградской области
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Подразделения российского Балтийского флота на учениях "Запад" в Калининградской области отразили атаки условного противника на передовой и вовлекли его в огневой мешок. В ходе учений была проверена подготовка вооружения и боевой техники, организация выбора огневых позиций, оборудования окопов, маскировки огневых позиций артиллерийских и минометных расчетов.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкДесантники ВДВ уничтожили около 40 беспилотных летательных аппаратов условного противника на учениях "Запад-2017".Военные специалисты во время проверки президентом РФ Владимиром Путиным действий вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии на основном этапе совместного стратегического учения Запад-2017 на полигоне Лужский
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Десантники ВДВ уничтожили около 40 беспилотных летательных аппаратов условного противника на учениях "Запад-2017".
© РИА Новости / Павел ГерасимовПерейти в фотобанкДля уничтожения целей на Лужском полигоне использовались комплексы войсковой ПВО ЗРК "Стрела-10М", переносные ЗРК "Игла" и ЗУ-23, установленные на БТР-Д.Взрывы во время совместных стратегических учений (ССУ) вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области
© РИА Новости / Павел Герасимов
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Для уничтожения целей на Лужском полигоне использовались комплексы войсковой ПВО ЗРК "Стрела-10М", переносные ЗРК "Игла" и ЗУ-23, установленные на БТР-Д.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкКорабельная ударная группа состоящая из корветов Балтийского флота "Сообразительный", "Бойкий", "Стойкий" и "Стерегущий" на учениях, проходивших на Балтике, уничтожила воздушные цели условного противника, роль которого выполняли фронтовые бомбардировщики Су-24 и противолодочные вертолеты Ка-27 морской авиации флота.Корвет Стерегущий во время выхода кораблей Балтийского флота в море в рамках российско-белорусских стратегических учений Запад-2017
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Корабельная ударная группа состоящая из корветов Балтийского флота "Сообразительный", "Бойкий", "Стойкий" и "Стерегущий" на учениях, проходивших на Балтике, уничтожила воздушные цели условного противника, роль которого выполняли фронтовые бомбардировщики Су-24 и противолодочные вертолеты Ка-27 морской авиации флота.
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