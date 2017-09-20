Истребители ВКС и ЗВО разыграли воздушный бой на учениях "Запад-2017"

Вертолеты Ка-52 ВКС России во учений Запад-2017 в Белоруссии

Вертолеты Ка-52 ВКС России во учений Запад-2017 в Белоруссии

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Истребители ВКС и ЗВО разыграли воздушные дуэли в рамках совместного стратегического учения "Запад-2017", сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В ходе воздушной дуэли летный состав отработал элементы высшего пилотажа для завоевания наиболее выгодного положения для атаки противника. Экипажи действовали в ограниченном воздушном пространстве", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пара истребителей Су-27 ВКС, выполнявшая роль условного противника, приблизилась к зоне ответственности подразделений противовоздушной обороны ЗВО. Вылетевшие на перехват дежурные экипажи осуществили электронные пуски ракет по воздушному "противнику", после чего экипажи отработали ближний бой пара на пару. Результат дуэлей будет определен после анализа средств контроля, установленных на истребителях.

Стратегические учения "Запад-2017" проходили 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах России. Общая численность личного состава, участвовавшего в учениях, превысила 12 тысяч человек. Кроме того, к маневрам привлекались около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до десяти боевых кораблей.