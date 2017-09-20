Лукашенко объяснил, почему раздельно с Путиным наблюдал за учениями "Запад"

МИНСК, 20 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным о раздельном наблюдении за совместными военными учениями "Запад-2017" из-за их масштабности.

"Мы договорились, что основная фаза (учений – ред.) здесь (в Белоруссии – ред.), но крупные учения проходили в Ленинградской и Калининградской областях, президент России проконтролирует и будет наблюдать за учениями на севере, а я уже в центре", — заявил Лукашенко журналистам в среду на полигоне Борисовский под Минском, где наблюдал за завершающей фазой учений.

Лукашенко отметил, что ранее оба президента планировали наблюдать за учениями в Белоруссии. "Но по ходу определились, что надо более широко охватить учения, чтобы люди видели президентов, где они работают", — добавил он.

Стратегические учения "Запад-2017" проходили 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах России. Общая численность личного состава, участвовавшего в учениях, превысила 12 тысяч человек. Кроме того, к маневрам привлекались около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до десяти боевых кораблей.