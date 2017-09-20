В Кремле отреагировали на жалобы президента Литвы на учения "Запад-2017"

12:2120.09.2017
(обновлено: 12:37 20.09.2017)
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Президент Литвы Даля Грибаускайте будет иметь возможность поменять свою точку зрения относительно учений "Запад-2017" после получения информации от международных наблюдателей, которые убедились в соответствии учений заявленному сценарию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Грибаускайте, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, выразила мнение, что учения "Запад-2017", которые проводят Россия и Белоруссия, являются частью информационной войны и направлены на распространение страха. По мнению президента Литвы, Россия, проводя подобные учения, "репетирует агрессивные сценарии против соседних государств, обучая свою армию нападению на Запад".
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Как ранее заявлял МИД РФ, комментируя опасения по поводу обеспечения транспарентности учений, общая численность личного состава и техники не будет превышать уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определенными видами военной деятельности, установленный Венским документом 2011 года ОБСЕ (о мерах укрепления доверия). Россия 13 июля на заседании Совета Россия — НАТО провела для стран альянса брифинг о предстоящих учениях. Официальный представитель Пентагона Мишель Балданса заявила РИА Новости, что Россия и Белоруссия обеспечили транспарентность в связи с учениями.
В российско-белорусских учения "Запад-2017" задействованы больше 12 тысяч военных, сотни единиц наземной техники и десятки - авиации.
В России учения проходят на полигонах Лужский и Струги Красные в Ленинградской и Псковской областях, а также на полигоне Правдинский в Калининградской области.
Практические действия учений в Белоруссии будут отрабатываться на шести полигонах: Лепельском, Борисовском, Лосвидо, Осиповичском, Ружанском, и Домановском, а также на одном участке местности вблизи населенного пункта Дретунь.
В понедельник, 18 сентября, президент России Владимир Путин посетил полигон Лужский и понаблюдал за ходом российско-белорусских учений.
Во время учений на Лужском полигоне для поражения воздушных целей применялись зенитно-пушечные ракетные комплексы "Тунгуска", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", зенитные ракетные комплексы "Стрела-1" и другие средства поражения.
По легенде учений, боевики из состава незаконных вооруженных формирований просочились через границу для проведения терактов и диверсий. Войскам была поставлена задача обезвредить противника, захватившего большое число легкомоторных самолетов и беспилотников.
Уничтожение противника на земле происходило при огневой поддержке артиллерии и бронетехники, в том числе танков Т-90 и боевой машины "Терминатор", — бомбовыми ударами фронтовых бомбардировщиков Су-24, истребителей-бомбардировщиков Су-34, неуправляемыми авиационными ракетами с ударных вертолетов Ми-24, Ми-28 и Ка-52.
На террористов был также выброшен тактический и оперативный десант. В результате скоординированной атаки с земли и воздуха бандиты были блокированы, а затем уничтожены.
В рамках российско-белорусских учений 20 российских кораблей успешно выполнили артиллерийские и ракетные стрельбы по мишеням на Балтике. Помимо артиллерийских стрельб, малые ракетные корабли и катера отработали выполнение электронных ракетных пусков по кораблям условного противника.
В рамках учений более тысячи артиллеристов и мотострелков 11-го армейского корпуса Балтийского флота отработали комплекс действий в наступлении. С воздуха сухопутную группировку прикрывали самолеты Су-24 и вертолеты Ми-24 морской авиации БФ.
На полигоне Борисовский в Болоруссии танкисты Западного военного округа остановили продвижение бронетехники условного противника залповым огнем из танковой засады.
Подразделения российского Балтийского флота на учениях "Запад" в Калининградской области отразили атаки условного противника на передовой и вовлекли его в огневой мешок. В ходе учений была проверена подготовка вооружения и боевой техники, организация выбора огневых позиций, оборудования окопов, маскировки огневых позиций артиллерийских и минометных расчетов.
Десантники ВДВ уничтожили около 40 беспилотных летательных аппаратов условного противника на учениях "Запад-2017".
Для уничтожения целей на Лужском полигоне использовались комплексы войсковой ПВО ЗРК "Стрела-10М", переносные ЗРК "Игла" и ЗУ-23, установленные на БТР-Д.
Корабельная ударная группа состоящая из корветов Балтийского флота "Сообразительный", "Бойкий", "Стойкий" и "Стерегущий" на учениях, проходивших на Балтике, уничтожила воздушные цели условного противника, роль которого выполняли фронтовые бомбардировщики Су-24 и противолодочные вертолеты Ка-27 морской авиации флота.
"Достаточно много международных наблюдателей присутствовало на учениях, они получили исчерпывающий брифинг относительно целей и замыслов маневров, которые проводились, и воочию могли убедиться, что сценарий учений соответствовал заявленному. Думаю, что после получения этой информации у госпожи Грибаускайте будет возможность поменять свою точку зрения", — сказал Песков.
Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах России. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, превышает 12 тысяч человек. Кроме того, к маневрам привлечены около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до десяти боевых кораблей.
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