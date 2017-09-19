Путин рассказал о пользе технического перевооружения армии

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Техническое перевооружение позитивно влияет на показатели организаций оборонно-промышленного комплекса России, в этой отрасли достигнуты устойчивые темпы роста, заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, в 2016 году на 10,7% вырос объем продукции, произведенной в ОПК, объемы производства по сравнению с 2015 годом выросли во всех отраслях, особенно в радиоэлектронной и промышленности боеприпасов, спецхимии, промышленности обычных вооружений.
Путин подчеркнул, что темпы роста производительности труда в интегрированных структурах составляют в среднем 8,8%, при этом уровень зарплаты растет темпами не выше роста производительности труда. "Это хороший показатель", — подчеркнул российский лидер.