Путин рассказал о пользе технического перевооружения армии

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Техническое перевооружение позитивно влияет на показатели организаций оборонно-промышленного комплекса России, в этой отрасли достигнуты устойчивые темпы роста, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Техническое перевооружение позитивно влияет на экономические показатели организаций оборонно-промышленного комплекса, повышает их возможности по изготовлению серийных и перспективных образцов вооружений и техники. В целом в оборонной промышленности достигнуты устойчивые темпы роста, превышающие аналогичные показатели многих других секторов экономики", — сказал Путин на заседании комиссии ВПК.

По его словам, в 2016 году на 10,7% вырос объем продукции, произведенной в ОПК, объемы производства по сравнению с 2015 годом выросли во всех отраслях, особенно в радиоэлектронной и промышленности боеприпасов, спецхимии, промышленности обычных вооружений.

Путин подчеркнул, что темпы роста производительности труда в интегрированных структурах составляют в среднем 8,8%, при этом уровень зарплаты растет темпами не выше роста производительности труда. "Это хороший показатель", — подчеркнул российский лидер.