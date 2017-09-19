Путин назвал приоритетную задачу предприятий военно-промышленного комплекса

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Приоритетной задачей для предприятий в сфере военно-промышленного комплекса является выпуск перспективных вооружений, при этом важно обеспечить технологическую независимость производства такой продукции от иностранных комплектующих, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что план импортозамещения в ВПК реализуется уже третий год. На заседании комиссии президент рассчитывает услышать, как выполняются соответствующие меры.
Открывая мероприятие, Путин поздравил работников ОПК с отмечаемым в России Днем оружейника.