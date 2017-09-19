Путин назвал приоритетную задачу предприятий военно-промышленного комплекса

Владимир Путин и генеральный директор АО Концерн ВКО Алмаз-Антей Ян Новиков во время посещения концерна воздушно-космической обороны Алмаз–Антей. 19 сентября 2017

Владимир Путин и генеральный директор АО Концерн ВКО Алмаз-Антей Ян Новиков во время посещения концерна воздушно-космической обороны Алмаз–Антей. 19 сентября 2017

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Приоритетной задачей для предприятий в сфере военно-промышленного комплекса является выпуск перспективных вооружений, при этом важно обеспечить технологическую независимость производства такой продукции от иностранных комплектующих, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Одна из приоритетных задач для конструкторских бюро, НИИ, оборонных предприятий — разработка перспективных образцов вооружений, которые определят боевую мощь российской армии. При этом важно обеспечить технологическую независимость производства такой продукции от иностранных комплектующих", — сказал Путин на заседании комиссии ВПК.

Он отметил, что план импортозамещения в ВПК реализуется уже третий год. На заседании комиссии президент рассчитывает услышать, как выполняются соответствующие меры.

Открывая мероприятие, Путин поздравил работников ОПК с отмечаемым в России Днем оружейника.