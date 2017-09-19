С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — РИА Новости. Минобороны опровергло сообщения в социальных сетях о "залпе по толпе журналистов" во время учений "Запад-2017".
"Все сообщения в социальных сетях о "залпах по толпе журналистов", "большом количестве тяжелораненых" — намеренная провокация или чья-то персональная глупость", — заявили в ведомстве.
Отмечается, что на выложенных в социальной сети видеокадрах показан другой эпизод. Он произошел, когда вертолеты тренировали поражение наземных целей.
"Системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели. В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей", — объяснили в пресс-службе.
В Кремле, комментируя публикации СМИ об инциденте, переадресовали вопрос в Минобороны.
Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на девяти полигонах в Белоруссии и России. В учениях участвуют 12,7 тысячи военнослужащих (7,2 тысячи человек — из Белоруссии, около 5,5 тысячи — из России). За маневрами наблюдают сотни российских и зарубежных журналистов, а также военные атташе из более чем 50 стран.