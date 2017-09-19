Песков переадресовал вопрос об инциденте на учениях "Запад-2017" Минобороны

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минобороны просьбу прокомментировать информацию о возможно произошедшем в рамках учений "Запад-2017" инциденте, когда вертолет якобы попал ракетами по зрителям.

"Это нужно все-таки задавать вопрос Министерству обороны, а не в администрацию президента", — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать публикации в СМИ о том, что на учениях "Запад-2017" боевой вертолет выпустил ракету, осколки которой попали по зрителям.

Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах России. Общая численность личного состава, участвующего в маневрах, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около семи тысяч, от России — около трех).