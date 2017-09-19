Во Владивостоке стартовали военно-морские учения России и Китая

ВЛАДИВОСТОК, 19 сен — РИА Новости. Штаб международных российско-китайских военно-морских учений "Морское взаимодействие — 2017" во Владивостоке начал отрабатывать эпизоды учений на картах, чтобы потом реализовать их в море, сообщил журналистам представитель Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.
"Заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Александр Федотенков и заместитель главнокомандующего ВМС Китая вице-адмирал Тян Чжон утвердили боевые распоряжения на проведение учения… После вручения распоряжений штаб руководства и командование тактических групп незамедлительно приступили к отработке (розыгрышу) эпизодов учения на картах для последующей реализации российскими и китайскими кораблями плана учения "Морское взаимодействие — 2017" на практике в море", — рассказал Матвеев.
Первый этап учений "Морское взаимодействие-2017" прошел с 22 по 27 июля в Балтийском море. Второй этап проходит с 18 по 26 сентября на базе Тихоокеанского флота.
Морская фаза учений пройдёт с 22 по 26 сентября в акватории Японского и южной части Охотского морей. В ней задействуют около 15 кораблей и подводных лодок, два глубоководных спасательных аппарата, четыре противолодочных самолета и четыре корабельных вертолета от Тихоокеанского флота и ВМС Китая.
"Юрий Долгорукий" – атомная подводная лодка с баллистическими ракетами нового поколения. Она является первой подлодкой, выпущенной Россией после Советской эпохи. Она была построена судостроительным заводом "Севмаш" в Северодвинске для ВМФ России. Закладка состоялась в 1996 году. Первые ходовые испытания судна состоялись летом 2009 года.
Знаменитый крейсер "Аврора", который находится на вечной стоянке у Петроградской набережной в Санкт-Петербурге, является объектом культурного наследия РФ. Крейсер первого ранга Балтийского флота знаменит своей ролью в Октябрьской революции 1917 года. Он был заложен в 1897 году на судостроительном заводе "Новое адмиралтейство" в Санкт-Петербурге. Крейсер был назван в честь парусного фрегата "Аврора", который прославился при обороне Петропавловска-Камчатского в годы Крымской войны.
Авианосец "Адмирал Кузнецов" является единственным в составе Военно-морского флота РФ в своем классе. Тяжелый авианесущий крейсер предназначен для уничтожения крупных надводных целей, обороны морских соединений от нападений вероятного противника. Построен на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве в начале 80-х годов прошлого века. Крейсер был назван в честь Николая Герасимовича Кузнецова, Адмирала Флота Советского Союза. Прежние названия судна в порядке присвоения: "Советский Союз" (проект), "Рига" (закладка), "Леонид Брежнев" (спуск на воду), "Тбилиси" (испытания).
Сторожевой корабль "Адмирал Григорович" был назван в честь адмирала Ивана Константиновича Григоровича, военно-морского министра России в 1911-1917 годах. Корабль был заложен в декабре 2010 года на стапеле судостроительного завода "Янтарь" в Калининграде и спущен на воду в марте 2014 года.
"Игорь Белоусов" – спасательное судно, построенное для ВМФ России на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге. Корабль был спущен на воду в 2012 году. Судно предназначено для оказания помощи экипажам аварийных подводных лодок, лежащих на грунте или находящихся в надводном положении, подачи воздуха, электроэнергии и спасательных средств на подводные лодки и надводные корабли. Кроме того, судно может осуществлять поиск и обследовать аварийные объекты.
Б-261 "Новороссийск" – дизель-электрическая подлодка проекта 636.3 "Варшавянка". Судно предназначено для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника. Подводная лодка была заложена в августе 2010 года, спущена на воду в ноябре 2013 года, принята в состав флота в августе 2014 года.
ТК-208 "Дмитрий Донской" – это тяжелый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 "Акула", первый корабль в серии. Судно оснащено ракетным комплексом "Булава" с 6 гиперзвуковыми ядерными боеголовками. Лодка была заложена в июне 1976 года на "Севмашпредприятии", вступила в строй ВМФ в 1981 году, в 1982 году вошла в состав Северного флота. На сегодняшний день ТК-208 "Дмитрий Донской" является самой крупной подводной лодкой в мире.
"Петр Великий" – четвертый по счету и единственный находящийся в строю тяжелый атомный ракетный крейсер третьего поколения проекта 1144 "Орлан". Основное предназначение судна – уничтожение авианосных групп противника. Крейсер был заложен в 1986 году на стапеле Балтийского завода. Он был спущен на воду в 1989 году, а в 1988 году вступил в состав флота.
К-560 "Северодвинск" – это российская многоцелевая атомная подводная лодка с крылатыми ракетами 4-го поколения, головной корабль проекта 885 "Ясень". Впервые в практике отечественного кораблестроения торпедные аппараты были расположены за отсеком центрального поста. Подлодка "Северодвинск" была заложена на оборонной судоверфи "Севмаш" в 1993 году. Судно было спущено на воду в 2010 году.
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