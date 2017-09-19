Минобороны ответило Литве на обвинения в нарушении границы

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Министерстве обороны России назвали политизированным заявление Литвы о намеренном нарушении российскими самолетами воздушного пространства в рамках учений "Запад-2017".

Ранее литовская сторона вручила российскому послу Александру Удальцову ноту из-за якобы нарушения воздушного пространства республики истребителями "Ил-76", которые, как сообщили в литовском дипломатическом ведомстве, направлялись из основной части России в Калининград. Вильнюс также потребовал от России предоставить объяснение и принять необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Однако в российском военном ведомстве такое заявление литовской стороны назвали политизированным. Как рассказали в Минобороны, в субботу два российских военно-транспортных самолета Ил-76 осуществляли плановый полет с аэродрома Таганрог (Ростовская область) на аэродром Черняховск (Калининградская область). Маршрут, как отмечают российские военные, проходил над нейтральными водами Балтийского моря в соответствии с установленными правилами использования воздушного пространства. Однако пилоты были вынуждены отклониться от маршрута в сторону воздушной границы Литвы из-за возникшего грозового фронта, который угрожал безопасности людей и экипажа. При этом, как подчеркивают в Минобороны, предварительно был отправлен запрос зональному центру контроля воздушного пространства в Вильнюсе.

В военном ведомстве подчеркивают, что пилоты действовали в строгом соответствии с нормами международного права.

"После получения соответствующего разрешения от литовской стороны самолеты кратковременно отклонились от маршрута и, облетев опасный участок, сразу вернулись на основной маршрут. Со стороны литовских органов управления воздушным движением претензий к экипажам российских самолетов не было", — сообщили в Минобороны.

В Минобороны также заметили, что никаких претензий по военно-дипломатическим каналам от литовской стороны на протяжении последующих двух суток не поступало.

"Запад-2017"

На территории Белоруссии, а также на трех российских полигонах с 14 по 20 сентября проходят стратегические военные учения "Запад-2017". Всего в учениях задействованы почти 13 тысяч военнослужащих.

Организаторы маневров придумали три "страны-агрессора": Вейшнорию, Весбарию и Лубению, которые атакуют Белоруссию. Цель учений — отразить условную агрессию и проверить слаженность совместных действий российских и белорусских военных.

Президент России Владимир Путин в понедельник посетил полигон "Лужский" в Ленинградской области и наблюдал за ходом учений. Белорусский лидер Александр Лукашенко уже в среду на полигоне "Борисовский" будет наблюдать за эпизодом учений.

В Пентагоне отметили, что Минск и Москва обеспечили прозрачность и открытость учений "Запад-2017". В ведомстве заявили, что Белоруссия уведомила об учениях в рамках Венских соглашений. Минск указал, что "масштабы учений несколько меньше тех, которые требуют присутствия международных наблюдателей", а Москва известила об учениях Совет Россия — НАТО и пригласила на часть маневров международных наблюдателей.

В Кремле не раз отмечали, что учения проходят в соответствии с международным правом и "нагнетание страстей" вокруг них является провокацией.

Реакция Литвы

В Литве негативно восприняли российско-белорусские учения. Кроме того, президент страны Даля Грибаускайте пожаловалась генсеку ООН

Антониу Гутеррешу и заявила, что "Запад-2017" моделирует реальный конфликт со странами НАТО. Также литовский лидер раскритиковала "скрытые масштабы и сценарии учений". По ее мнению, все это говорит "об агрессивном характере учений. Кроме того, она также ранее заявляла, что российско-белорусские учения направлены на то, чтобы запугать Литву.

Кроме того, департамент госбезопасности и второй департамент оперативных служб при минобороны Литвы подготовили отчет об угрозах нацбезопасности. Ведомости усмотрели особую опасность в российско-белорусских учениях.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис отметил, что жители страны "запуганы более, чем требует ситуация". Он подчеркнул, что угроза от учений минимально.

"Наши службы работают, специалисты знают как управлять ситуацией, надеемся, что маневры пройдут спокойно", — добавил он.

Обеспокоенность из-за учений выразили несколько государств НАТО, а также Украина. Так, министр обороны Польши Антони Мачеревич предположил, что на совместных маневрах Россия и Белоруссия проводят тренировку "западного фронта".

"Приглашение наблюдателей из нескольких стран не уменьшает наших страхов… не только Польша видит в них, или в этом всем, что происходит на нашем восточном фланге, веские причины для беспокойства", — сказал он.

Польский министр также заявил, что количество тренирующихся войск якобы превышает сто тысяч.

В Кремле не раз отмечали, что учения проходят в соответствии с международным правом и "нагнетание страстей" вокруг них является провокацией.