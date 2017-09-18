Путин на "Алмаз-Антее" проведет заседание ВПК по развитию вооружения

Владимир Путин во время инспекции учений Запад-2017. 18 сентября 2017

Владимир Путин во время инспекции учений Запад-2017. 18 сентября 2017

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник посетит концерн "Алмаз-Антей", где проведет заседание Военно-промышленной комиссии по развитию вооружения Армии и флота, сообщает пресс-служба Кремля.

"Девятнадцатого сентября по случаю Дня Оружейника Владимир Путин посетит АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", на площадке которого проведет заседание Военно-промышленной комиссии. Будет рассмотрен комплекс вопросов, связанных с развитием системы вооружения Армии и флота", — говорится в сообщении.