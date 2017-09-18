Малые ракетные корабли ЧФ провели стрельбы на учениях

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Малые противолодочные корабли (МПК) "Суздалец" и "Муромец" Черноморского флота (ЧФ) провели в море тренировки по совместному маневрированию, связи, охране и обороне кораблей на незащищенном рейде, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

"Экипажи МПК выполнили артиллерийскую стрельбу по морским и воздушным мишеням. Также корабли произвели пуски зенитных ракет комплекса "Оса" по парашютным мишеням, имитирующим воздушные цели", — сказал Трухачев.

По его словам, корабли действовали вместе с противолодочными самолетами-амфибиями Бе-12, обеспечившими сброс мишеней, а также истребителями Су-30СМ.