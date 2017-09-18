Путин не будет комментировать проведение учений "Запад-2017"

Военнослужащие вооруженных сил РФ в полевом лагере во время учений вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. 14 сентября 2017

Военнослужащие вооруженных сил РФ в полевом лагере во время учений вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. 14 сентября 2017

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Публичных заявлений российского лидера Владимира Путина в ходе его наблюдения за учениями "Запад-2017" не ожидается, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии и на трех полигонах в России. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от России — около 3 тысяч), 370 единиц бронетанковой техники, до 150 единиц артиллерии и РСЗО, более 40 самолетов и вертолетов.

"Что касается учений, это сегодня будет на полигоне Лужский, недалеко от Санкт-Петербурга. Каких-либо публичных выступлений не ожидается. Путин будет получать доклады от военачальников о ходе учений и будет наблюдать за сегодняшней фазой этих маневров", — рассказал Песков.

Он добавил, что необходимые пояснения военачальники будут давать во главе с министром обороны Сергеем Шойгу. "Если позволят погодные условия, то президент осмотрит перспективные образцы вооружения и военной техники", — отметил пресс-секретарь.