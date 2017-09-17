Путин 18 сентября проверит действия военных на учениях "Запад-2017"

Минометный расчет вооруженных сил РФ во время совместных стратегических учений (ССУ) вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. Архивное фото

Минометный расчет вооруженных сил РФ во время совместных стратегических учений (ССУ) вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. Архивное фото

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проинспектирует действия военных РФ и Белоруссии на учениях "Запад-2017" на полигоне "Лужский" в Ленинградской области, сообщила пресс-служба Кремля.

"Восемнадцатого сентября сего года Владимир Путин прибудет в Ленинградскую область. Верховный Главнокомандующий проинспектирует действия Вооруженных Сил Союзного государства России и Белоруссии на основном этапе совместного стратегического учения "Запад-2017", который пройдет на полигоне "Лужский", — говорится в сообщении.