Корвет Стойкий во время выхода кораблей Балтийского флота в море в рамках российско-белорусских стратегических учений Запад-2017

Корвет Стойкий во время выхода кораблей Балтийского флота в море в рамках российско-белорусских стратегических учений Запад-2017

БАЛТИЙСК (Калининградская область), 17 сен — РИА Новости. Экипажи четырех корветов Балтийского флота отработали задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника в Балтийском море на российско-белорусских стратегических учениях "Запад-2017, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.

"В акватории Балтийского моря экипажи корветов "Сообразительный", "Бойкий", "Стойкий" и "Стерегущий" и корабельная поисково-ударная группа (КПУГ) малых противолодочных кораблей во взаимодействии с противолодочными вертолетами Ка-27ПЛ морской авиации флота отработали задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника", — сказал Мартов.

По его словам, вместе с противолодочными вертолетами Ка-27ПЛ экипажи корветов отработали совместные противолодочные действия — провели учения по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки с применением противолодочного вооружения.

Мартов добавил, что экипажи кораблей провели комплекс мероприятий по классификации и слежению за подводной лодкой, после чего обнаруженная субмарина была условно уничтожена с помощью реактивной бомбометной установки РБУ-600 и торпедного вооружения кораблей.

Кроме того, экипажи отработали элементы боя по отражению атак малоразмерных целей и средств воздушного нападения, выполнены задачи по совместному маневрированию, организации взаимодействия и связи между кораблями.