В России начались совместные учения с египетскими десантниками

КРАСНОДАР, 17 сен — РИА Новости, Светлана Берило. На базе одной воинской части ВДВ России, дислоцированной в Краснодарском крае, в воскресенье состоялась торжественная церемония открытия основной фазы совместного российско-египетского тактического учения "Защитники дружбы – 2017", сообщил РИА Новости начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

Отмечается, что совместное тактическое учение российских и египетских десантников в Российской Федерации пройдёт впервые.

"В тактическом учении подразделения Воздушно-десантных войск России и парашютно-десантных войск вооруженных сил Арабской Республики Египет будут проводить десантирование, совершать маневр в район выполнения учебно-боевых задач, а также захватывать и удерживать горный перевал на Кубани", — пояснили в ведомстве.

Уточняется, что тактическое учение будет проходить на полигоне "Раевское" Краснодарского края в горной местности с сухим субтропическим климатом.

Как сообщалось ранее, подготовка к совместным учениям шла в течение недели: на полигоне Новороссийского соединения ВДВ с египетскими военнослужащими проводились занятия по боевому применению гранатометов, пулеметов и автоматического оружия различного калибра. В ходе подготовки российские десантники научили более 50 солдат и офицеров парашютно-десантных войск Египта эффективно применять стрелковое оружие и боевую технику ВДВ России.