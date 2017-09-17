Боги войны. Самые грозные артиллерийские системы Российской армии

© РИА Новости / Алексей Мальгавко Перейти в фотобанк Триумфальная "Коалиция". Как новая российская САУ превзошла артиллерию НАТО Бешеная скорострельность, невероятная дальность и убойные снаряды с ГЛОНАСС — Минобороны России в начале сентября заказало опытную партию самоходных артиллерийских установок (САУ) "Коалиция-СВ". Новейшие САУ должны стать основными дивизионными орудиями Сухопутных войск, придя на смену заслуженным самоходкам "Мста-С". Даже западные эксперты подтверждают: "Коалиция" значительно превосходит всех своих конкурентов, включая считавшуюся до этого лучшей в мире немецкую PzH 2000. Тем не менее российским артиллеристам всегда было чем ответить противнику. РИА Новости публикует подборку самых мощных и крупнокалиберных отечественных артсистем.

"Пион" и "Малка"

Ствольная артиллерия особо крупных калибров всегда играла важную роль в арсеналах ведущих военных держав. Ее разработкой в годы холодной войны занимались и СССР, и США. Оба государства стремились создать эффективное средство доставки тактического ядерного боеприпаса малой мощности для удара по скоплениям войск противника на сравнительно небольшой дистанции.

В нашей стране таким оружием стала 203-миллиметровая самоходная пушка 2с7 "Пион" и ее модификация 2с7М "Малка". Несмотря на то что системы создавались для стрельбы снарядами со специальной боевой частью, оружейники изготовили для них также мощные неядерные боеприпасы. К примеру, осколочно-фугасным активно-реактивным снарядом ЗФОФ35 весом 110 килограммов "Пион" может бить аж на 50 километров. То есть по боевым возможностям эта самоходка вплотную приблизилась к орудиям главного калибра линкоров времен Второй мировой войны.

"Тюльпан"

Однако мощность и дальнобойность — не только достоинства, но и в какой-то степени недостатки. В России можно пересчитать по пальцам полигоны, пригодные для стрельбы из этих орудий на среднюю и максимальную дальность. Кроме того, боезапас у самоходок сравнительно невелик — четыре снаряда у "Пиона" и восемь у "Малки". Тем не менее в арсеналах Вооруженных сил до сих пор хранится более 300 этих самоходок.

Самоходный миномет 2с4 "Тюльпан" был принят в эксплуатацию еще в 1970-х, однако до сих пор остается грозным оружием, и списывать его никто не спешит. Основной козырь "Тюльпана" — широкий ассортимент разрушительных 240-миллиметровых боеприпасов — фугасные, зажигательные, кассетные, управляемые. В советское время были даже нейтронные и ядерные мины мощностью две килотонны. Боеприпасы миномет "забрасывает" в сторону цели навесом, что позволяет уничтожать объекты противника, укрытые в складках местности и фортификационных сооружениях. При этом огонь может вестись с закрытой позиции, которую гораздо сложнее засечь.

Боевое крещение "Тюльпан" получил в Афганской войне. Высокая мобильность позволяла ему двигаться по пересеченной местности наравне с другой бронетехникой, а мощное орудие — уничтожать цели на обратных склонах гор, в ущельях и других укрытиях. Фугасные 240-миллиметровые мины эффективно поражали огневые точки в каменных завалах и пещерах, глинобитные сооружения и крепости противника. "Тюльпаны" также применялись в Чечне, где из них громили бетонные оборонительные сооружения в горах.

"Вена"

Российская 120-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2с31 "Вена" впервые была представлена на выставке IDEX-97 в ОАЭ. Ее разработали после войны в Афганистане, где себя хорошо зарекомендовали легкие самоходки "Нона", стоящие на вооружении ВДВ. Минобороны тогда посчитало, что подобное оружие нужно и в Сухопутных войсках, но на более тяжелом шасси БМП-3. Первые "Вены" начали поступать в Российскую армию 2010 году.

Основным отличием новых самоходок от десантных "Нон" является их высокая автоматизация. Каждая САУ оснащена орудийно-вычислительным комплексом, который позволяет получать и передавать информацию с данными для стрельбы. Цифры выводятся на монитор командира машины. Бортовая ЭВМ может хранить информацию одновременно о 30 объектах противника. Командиру достаточно лишь выбрать цель, а дальше автоматика сама наведет на нее орудие. В случае внезапного появления новой цели "Вена" будет готова к стрельбе осколочно-фугасным снарядом всего через 20 секунд после получения первой информации.

На самоходке установлено комбинированное полуавтоматическое нарезное 120-миллиметровое орудие, совмещающее в себе функции пушки-гаубицы и миномета. Оно может вести огонь всеми типами мин своего калибра независимо от страны-производителя, что делает "Вену" очень привлекательной с точки зрения экспорта.

"Смерч"

Принятые на вооружение в 1987 году системы залпового огня БМ-30 "Смерч" на сегодняшний день считаются самой мощной реактивной артиллерией в мире. Установка за один залп способна обрушить на голову противника двенадцать 300-миллиметровых снарядов с кассетными, осколочно-фугасными или термобарическими боевыми частями весом по 250 килограммов каждая. Площадь поражения полным залпом — около 70 гектаров, а дальность стрельбы — от 20 до 90 километров. По оценкам экспертов, залп шести установок "Смерч" по своей разрушительной мощи сопоставим с тактическим ядерным взрывом.

Сейчас на смену "Смерчам" в войска поступают новейшие "Торнадо-С". В них предусмотрена возможность автономной коррекции траектории полета реактивных снарядов, осуществляемой газодинамическими устройствами по сигналам системы управления. Проще говоря, оружие, создаваемое для поражения площадных целей, стало высокоточным и может эффективно работать по точечным объектам.