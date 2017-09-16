Наблюдатели из семи стран прибыли на учения "Запад-2017" в Белоруссию

МИНСК, 16 сен – РИА Новости. Приглашенные Белоруссией наблюдатели из соседних стран прибыли на совместные белорусско-российские военные учения "Запад-2017", сообщил в субботу в Минске начальник управления информации — пресс-секретарь главного управления идеологической работы министерства обороны Белоруссии Владимир Макаров.

"Исходя из стремления к развитию сотрудничества и добрососедства, а также принципов взаимности, открытости и транспарентности, Белоруссия на добровольной основе пригласила для наблюдения за ходом совместного стратегического учения "Запад-2017" с 16 по 20 сентября представителей от Латвии, Литвы, Польши, Украины, Швеции, Эстонии, Норвегии. Сегодня в Минск прибыли по два представителя от каждого приглашенного государства", — сообщил Макаров журналистам.

Он отметил, что программа работы наблюдателей предусматривает посещение полигонов, где они смогут ознакомиться с практическими действиями участников совместного стратегического учения.

Учения "Запад-2107" проходит 14-20 сентября на территории Белоруссии и трех полигонах в России. Как ранее сообщало Минобороны Белоруссии, Минск пригласил наблюдать за учениями представителей международных организаций (ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ, МККК), а также военно-дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных при посольствах своих стран в Белоруссии. Дополнительно были приглашены военные наблюдатели 7 рядом расположенных стран. Всего приглашено более 80 человек.