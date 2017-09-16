Российские десантники уничтожили БЛА "противника" на учениях "Запад-2017"

Военнослужащие вооруженных сил РФ в полевом лагере во время учений вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. 14 сентября 2017

Военнослужащие вооруженных сил РФ в полевом лагере во время учений вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. 14 сентября 2017

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Десантники ВДВ уничтожили около 40 беспилотных летательных аппаратов (БЛА) условного противника на учениях "Запад-2017", сообщили в Минобороны РФ.

"Более 30 зенитно-ракетных комплексов подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Воздушно-десантных войск уничтожили выявленные в приграничном районе Псковской области… около 40 современных высокоскоростных БЛА условного противника, " — говорится в сообщении.

Также в ходе учений, десантники уничтожили "летательные аппараты, начиненные бризантными веществами". Отмечается, что для уничтожения целей использовались комплексы войсковой ПВО ЗРК "Стрела-10М", переносные ЗРК "Игла" и ЗУ-23, установленные на БТР-Д.

Разведывательные средства войсковой ПВО ВДВ в ходе учений смогли обнаружить цели на высотах до 800 метров в условиях низкой облачности.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Стратегические учения "Запад-2017": высадка десанта и атака с воздуха

"Передовые подразделения ПВО ВДВ открыли огонь по более 20 выявленным целям. Все обнаруженные воздушные цели были поражены ЗРК с использованием разведывательно-информационных комплексов и систем автоматизированного управления, состоящих на вооружении подразделений ВДВ", — добавили в ведомстве.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии проводятся с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов двух стран. Основные цели учений — совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжение перспективных систем управления войсками.