Корабли Балтфлота вышли в море на учениях "Запад-2017"

БАЛТИЙСК (Калининградская область), 16 сен — РИА Новости. Почти 20 кораблей и судов обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в Балтийское море в рамках российско-белорусских стратегических учений "Запад-2017", заявил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.

"В море корабли Балтийского флота объединились в несколько тактических группировок и находятся в готовности выполнить задачи по предназначению — противолодочной и противовоздушной обороне, противоминному обеспечению, а также провести контрольные ракетно-артиллерийские стрельбы по различным типам мишеней, имитирующих морские и воздушные цели", — рассказал Мартов.

По его словам, в составе группировок — корветы, малые ракетные и противолодочные корабли, тральщики и ракетные катера, а также различные суда вспомогательного флота.

Россия и Белоруссия проводят совместные стратегические учения "Запад-2017" с 14 по 20 сентября. Основная цель маневров — совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжение перспективных систем управления войсками, апробация новых уставных документов.