Системы С-300 и С-400 заступили на дежурство на учениях "Запад-2017"

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Подразделения ПВО российского Западного военного округа с ракетными системами С-300 и С-400 и ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С" заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах на учениях "Запад-2017", сообщает Минобороны России.

"Подразделения ПВО Западного военного округа, оснащенные зенитными ракетными системами С-300 и С-400, а также зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С", заступили на боевое дежурство на новых позиционных районах в рамках совместного стратегического учения "Запад-2017", — сказано в сообщении.

"Для наращивания радиолокационного поля на ракетоопасных направлениях, а также для усиления сил и средств противовоздушной обороны охраняемого района подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск ЗВО, совершив марши из пунктов постоянной дислокации, завершили развертывание на новых позициях", — сообщает ведомство.

В ходе учений подразделения ПВО отработают задачи по отражению воздушного нападения условного противника. Подразделения авиации и ПВО отработают перехват воздушных целей, имитирующих крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты и самолеты условного противника.