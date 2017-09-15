Отряд Балтфлота задержал условных водолазов-диверсантов на учениях "Запад"

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Отряд противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС) Балтийской военно-морской базы в рамках учений "Запад-2017" задержал водолазов условного противника, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан первого ранга Роман Мартов.

"В учении принимали участие около 50 военнослужащих, были задействованы малый противолодочный корабль, рейдовый тральщик, быстроходные лодки, противодиверсионный катер, а также специальное оборудование для слежения за подводной обстановкой", — сказал он.

Мартов сообщил, что бойцы антидиверсионного отряда работали двумя группами: первая имитировала диверсантов, а вторая должна была предотвратить разведку водолазами условного противника, обнаружить их и захватить. Дежурная смена поста наблюдения в районе базирования кораблей, по замыслу учений, обнаружила движущиеся под водой объекты. Технические средства и вооружение на кораблях по тревоге были приведены в боеготовность. К объектам подошел быстроходный катер, и под воду спустилась группа захвата, которая обезвредила диверсантов и доставила их на берег. После этого боевые пловцы обезвредили условно заминированные корабли базы.

Как отметил Мартов, противодиверсионные отряды охраняют корабли и подлодки флота от разведчиков-диверсантов вероятного противника. На вооружении этих отрядов стоят быстроходные лодки и новейшие катера типа "Грачонок" и "Раптор", современное водолазное снаряжение, гидроакустические приборы и спецоружие для ведения боя на суше и под водой.

Стратегические учения "Запад-2017" проходят с 14 по 20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ.