Отряд Балтфлота задержал условных водолазов-диверсантов на учениях "Запад"

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Отряд противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС) Балтийской военно-морской базы в рамках учений "Запад-2017" задержал водолазов условного противника, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан первого ранга Роман Мартов.
Мартов сообщил, что бойцы антидиверсионного отряда работали двумя группами: первая имитировала диверсантов, а вторая должна была предотвратить разведку водолазами условного противника, обнаружить их и захватить. Дежурная смена поста наблюдения в районе базирования кораблей, по замыслу учений, обнаружила движущиеся под водой объекты. Технические средства и вооружение на кораблях по тревоге были приведены в боеготовность. К объектам подошел быстроходный катер, и под воду спустилась группа захвата, которая обезвредила диверсантов и доставила их на берег. После этого боевые пловцы обезвредили условно заминированные корабли базы.
Стратегические учения "Запад-2017" проходят с 14 по 20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ.