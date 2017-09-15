"Хозяин неба": тайны С-400 не "улетят" в НАТО, несмотря на сделку с Турцией

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Андрей Станавов. Перехват самолетов и боевых блоков МБР на высотах до 27 километров, моментальное развертывание и около сотни одновременно наводимых зенитных ракет — уникальная система С-400 "Триумф" уничтожит баллистические цели на учениях "Запад-2017". Подписанный с состоящей в НАТО Турцией контракт на поставку "Триумфов" вызвал ажиотаж в российских и западных СМИ. По мнению журнала The National Interest, эта сделка подарит альянсу самые современные российские технологии в сфере ПВО и позволит выработать для них эффективное "противоядие". Впрочем, не все так просто. О том, что говорят о системе С-400 на Западе и почему ее главные секреты не покинут пределов России, — в материале РИА Новости.

Демоверсия для НАТО

Мобильная многоканальная зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 "Триумф" — гордость российских разработчиков. Еще в 2007 году принятый на вооружение комплекс способен эффективно "снимать" с неба все современные и перспективные средства воздушно-космического нападения, в том числе летящие со скоростями до пяти километров в секунду.

Спасения в воздухе от него нет — самолеты и крылатые ракеты уверенно ликвидируются на дальности до 250 километров, баллистические ракеты — до 60 километров. Из походного положения в боевое система разворачивается за три минуты. "Триумф" умеет одновременно вести до 300 целей и наводить по ним до 72 ракет. Несмотря на то что военные специалисты часто сравнивают систему С-400 с американским комплексом Patriot, он безнадежно проигрывает ей по множеству показателей.

Поставка подобных вооружений на экспорт, а тем более в страну НАТО, нередко вызывает волны дискуссий о возможной утечке секретных оборонных технологий и ущербе национальной безопасности. Еще на этапе подготовки контракта аналитики журнала The National Interest открыто заявили, что покупка Турцией С-400 предоставила бы НАТО ценные данные по оперативным возможностям системы и позволила бы разработать средства для ее нейтрализации. По мнению автора статьи, даже "деградированная экспортная версия С-400 предоставит Западу информацию о том, как победить новейшие средства противовоздушной обороны России".

Однако российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский назвал это заявление "некомпетентной болтовней", сославшись на то, что экспортные образцы по боевым характеристикам существенно уступают стоящим на вооружении Российской армии и аккуратно "освобождаются" от новейших технологий, защищенных государственной тайной.

"Составление паспорта экспортного облика контролирует структура Минобороны — Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству. Без визы оборонного ведомства ни одно изделие не уйдет за рубеж в конфигурации, представляющей угрозу национальной безопасности России. Это же касается и комплекса С-400", — заявил Мураховский РИА Новости.

Эксперт напомнил, что в некоторых странах НАТО уже есть зенитные системы российского производства, и Турция в этом не будет пионером. В частности, по его словам, Греция уже давно эксплуатирует системы С-300 и ЗРК "Бук", при этом никаких осложнений никогда не возникало.

"Разобрать по винтику"

Что касается экспорта именно С-400, то на сегодняшний день, кроме Турции, контракт на их поставку Россия подписала лишь с Китаем. О заключении сделки было официально объявлено в апреле 2015 года. КНР намерена приобрести три полковых комплекта — до 48 пусковых установок. Поставки должны начаться уже в текущем году. Кроме того, ведутся переговоры с Индией о покупке пяти полковых комплектов (до 80 пусковых установок). Совет по оборонным закупкам этой страны одобрил сделку в декабре 2015 года. Стороны пока обсуждают детали.

"Все страхи про утечки технологий сильно преувеличены, особенно в той области, которая относится к зенитно-ракетному оружию, — уверен главный редактор журнала "Воздушно-космический рубеж" Михаил Ходаренок. — Даже если они разберут систему по винтику и попытаются вытянуть из нее какие-то военные секреты, я думаю, в сухом остатке останутся ни с чем. Опять же, такая система была поставлена в Китай, уж там-то ее наверняка разбирали".

При этом Михаил Ходаренок подчеркнул, что, даже несмотря на урезание некоторых функций, экспортный "Триумф" в целом сохранит свой боевой потенциал и Турция приобретет одну из самых современных оборонительных систем в мире, способную закрыть воздушное пространство страны на надежный замок.

Главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов ранее отмечал, что такие комплексы нужны Анкаре для защиты от ближайших соседей.

"Главный соперник Турции в регионе — Иран, — заявил Андрей Фролов. — Исламская республика обладает довольно мощными Военно-воздушными силами. При этом Иран может себя защитить от возможного ответного удара: в прошлом году Россия поставила ему четыре дивизиона комплексов С-300ПМУ2. Вдобавок у Анкары, мягко говоря, напряженные отношения с Дамаском, на вооружении которого есть дальнобойные тактические и оперативно-тактические ракеты. А системы ПВО Турции — откровенно слабые".

На сегодняшний день в турецких Вооруженных силах зенитно-ракетные системы большой дальности отсутствуют как класс. Сейчас ВВС страны оснащены зенитно-ракетными комплексами средней дальности MIM-14 и MIM-23 производства США и британскими ЗРК ближнего радиуса действия Rapier. Эти системы были разработаны еще в 50-60 годах прошлого века и на сегодня считаются устаревшими.