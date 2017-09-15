"Хозяин неба": тайны С-400 не "улетят" в НАТО, несмотря на сделку с Турцией

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Андрей Станавов. Перехват самолетов и боевых блоков МБР на высотах до 27 километров, моментальное развертывание и около сотни одновременно наводимых зенитных ракет — уникальная система С-400 "Триумф" уничтожит баллистические цели на учениях "Запад-2017". Подписанный с состоящей в НАТО Турцией контракт на поставку "Триумфов" вызвал ажиотаж в российских и западных СМИ. По мнению журнала The National Interest, эта сделка подарит альянсу самые современные российские технологии в сфере ПВО и позволит выработать для них эффективное "противоядие". Впрочем, не все так просто. О том, что говорят о системе С-400 на Западе и почему ее главные секреты не покинут пределов России, — в материале РИА Новости.
Демоверсия для НАТО
Мобильная многоканальная зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 "Триумф" — гордость российских разработчиков. Еще в 2007 году принятый на вооружение комплекс способен эффективно "снимать" с неба все современные и перспективные средства воздушно-космического нападения, в том числе летящие со скоростями до пяти километров в секунду.
Спасения в воздухе от него нет — самолеты и крылатые ракеты уверенно ликвидируются на дальности до 250 километров, баллистические ракеты — до 60 километров. Из походного положения в боевое система разворачивается за три минуты. "Триумф" умеет одновременно вести до 300 целей и наводить по ним до 72 ракет. Несмотря на то что военные специалисты часто сравнивают систему С-400 с американским комплексом Patriot, он безнадежно проигрывает ей по множеству показателей.
Поставка подобных вооружений на экспорт, а тем более в страну НАТО, нередко вызывает волны дискуссий о возможной утечке секретных оборонных технологий и ущербе национальной безопасности. Еще на этапе подготовки контракта аналитики журнала The National Interest открыто заявили, что покупка Турцией С-400 предоставила бы НАТО ценные данные по оперативным возможностям системы и позволила бы разработать средства для ее нейтрализации. По мнению автора статьи, даже "деградированная экспортная версия С-400 предоставит Западу информацию о том, как победить новейшие средства противовоздушной обороны России".
"Составление паспорта экспортного облика контролирует структура Минобороны — Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству. Без визы оборонного ведомства ни одно изделие не уйдет за рубеж в конфигурации, представляющей угрозу национальной безопасности России. Это же касается и комплекса С-400", — заявил Мураховский РИА Новости.
Эксперт напомнил, что в некоторых странах НАТО уже есть зенитные системы российского производства, и Турция в этом не будет пионером. В частности, по его словам, Греция уже давно эксплуатирует системы С-300 и ЗРК "Бук", при этом никаких осложнений никогда не возникало.
"Разобрать по винтику"
"Все страхи про утечки технологий сильно преувеличены, особенно в той области, которая относится к зенитно-ракетному оружию, — уверен главный редактор журнала "Воздушно-космический рубеж" Михаил Ходаренок. — Даже если они разберут систему по винтику и попытаются вытянуть из нее какие-то военные секреты, я думаю, в сухом остатке останутся ни с чем. Опять же, такая система была поставлена в Китай, уж там-то ее наверняка разбирали".
При этом Михаил Ходаренок подчеркнул, что, даже несмотря на урезание некоторых функций, экспортный "Триумф" в целом сохранит свой боевой потенциал и Турция приобретет одну из самых современных оборонительных систем в мире, способную закрыть воздушное пространство страны на надежный замок.
Главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов ранее отмечал, что такие комплексы нужны Анкаре для защиты от ближайших соседей.
На сегодняшний день в турецких Вооруженных силах зенитно-ракетные системы большой дальности отсутствуют как класс. Сейчас ВВС страны оснащены зенитно-ракетными комплексами средней дальности MIM-14 и MIM-23 производства США и британскими ЗРК ближнего радиуса действия Rapier. Эти системы были разработаны еще в 50-60 годах прошлого века и на сегодня считаются устаревшими.