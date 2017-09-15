В СНГ приняли новые решения по борьбе с финансированием ИГ*

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Страны СНГ приняли ряд решений, улучшающих международное полицейское сотрудничество по противодействию финансированию террористических организаций, сообщает в пятницу пресс-центр МВД России.
"Принят ряд решений, способствующих совершенствованию международного сотрудничества по актуальным направлениям деятельности, в том числе по обмену информацией о лицах, причастных к финансированию экстремистской и террористической деятельности, а также о фактах финансирования международных террористических организаций, включая ИГИЛ*", — говорится в сообщении.
В нем отмечается, что принятые решения также способствуют "проведению согласованных профилактических, оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций".
Детали этих решений в сообщении МВД не раскрываются.
*Террористическая организация, запрещенная в России.