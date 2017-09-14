Корабли Северного флота прибыли на учения в Баренцево море

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Баренцевом море в ходе стартовавших накануне учений объединенного стратегического командования Северного флота (СФ) завершилось развертывание группировки разнородных ударных сил, сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга.
"В основе группировки — корабельная ударная группа в составе тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий" и эскадренного миноносца "Адмирал Ушаков". В группировку также вошли малые ракетные корабли "Рассвет" и "Айсберг", малые противолодочные корабли "Снежногорск", "Брест" и "Юнга"", — сказал он.
Серга сообщил, что группировка усилена двумя атомными подводными ракетными крейсерами и охраняется под водой подлодками. Штаб руководства на данном этапе учения развернут на тяжелом атомном ракетном крейсере "Петр Великий".
Как отмечает Серга, на побережье полуострова Рыбачий развертываются стартовые позиции берегового ракетного комплекса "Бал", а на мысе Терибеский — "Бастион" ракетно-артиллерийской бригады Кольской флотилии разнородных сил СФ. Зачетные учения разнородных сил СФ проходят под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова.
Серга сообщил, что в ближайшее время силы СФ отработают задачи организации взаимодействия, проверят готовность личного состава к действиям по внезапным вводным и начнут подготовку к выполнению боевых упражнений с применением оружия.
Серга добавил, что в учениях планируется задействовать более 20 боевых кораблей, до десяти атомных и дизельных подводных лодок, около 20 судов обеспечения и до 30 летательных аппаратов. В розыгрыше различных эпизодов учения будет задействовано более пяти тысяч военнослужащих СФ и более 300 единиц техники и вооружения.
Датой образования Северного флота считается 1733 год, когда был создан Архангельский военный порт. На фото: матросы большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" заряжают корабельный комплекс установки помех. 2011 год.
Из построенных в Архангельске кораблей была сформирована эскадра, ставшая первым штатным соединением военных кораблей на русском Севере. На фото: большой противолодочный корабль "Североморск" во время парада в День Военно-морского флота РФ на базе Северного флота. 2014 год.
После того, как на флоте появились суда с паровым двигателем, Архангельский военный порт в 1862 году был закрыт. На фото: военнослужащие 61-го отдельного полка морской пехоты Северного флота во время марш-броска. 2011 год.
Следующий серьезный этап формирования флота относится к концу 19 века, когда сначала был построен порт Мурман, а через три года состоялось открытие города Александровск (ныне — Полярный) в Екатерининской гавани. На фото: атомная подводная лодка Северного морского флота на причале Североморска. 2000 год.
Акватория Екатерининской гавани стала одним из районов базирования кораблей флотилии Северного Ледовитого океана, созданной 2 июля (19 июня по старому стилю) 1916 года. На фото: военнослужащий на палубе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море. 2016 год.
Флотилия Северного Ледовитого океана располагала базами в Александровске (Полярном), Романов-на-Мурмане (Мурманске), Йоканьге и Архангельске. На фото: учебная высадка десанта Северного флота с большого десантного корабля "Митрофан Москаленко" в Баренцевом море. 1994 год.
Во время Гражданской войны основная часть боевого состава флотилии была утеряна, а оставшиеся в строю корабли вошли в состав созданных Морских сил Северного моря. В мае 1922 года они были расформированы. На фото: бойцы отряда подводно-диверсионных сил во время выполнения боевой задачи в Баренцевом море. 1996 год.
Днем рождения современного Северного флота можно считать 1 июня 1933 года, когда была сформирована Северная военная флотилия с местом базирования в Мурманске — Кольский залив. На фото: военнослужащие Северного флота играют в хоккей на роликовых коньках на палубе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море. 2016 год.
С созданием Северной военной флотилии началось строительство первой военно-морской базы в Полярном. 11 мая 1937 года флотилия была преобразована в Северный флот. На фото: матрос большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" следит за показаниями радара на капитанском мостике судна. 2011 год.
За годы Великой Отечественной войны силами Северного флота было уничтожено 628 и повреждено 237 боевых кораблей и транспортных судов противника. На фото: десант моряков Северного флота высаживается на берег, занятый немцами. 1942 год.
В сентябре 1955 года впервые в мире в Белом море был произведен старт баллистической ракеты с подводной лодки. На фото: атомная подводная лодка "Юрий Долгорукий" Северного флота на причале в городе Гаджиево Мурманской области. 2014 год.
В 1966 году отряд подводных лодок Северного флота впервые в истории совершил групповое кругосветное плавание, пройдя без единого всплытия 25 тысяч миль. На фото: моряки во время церемонии торжественных проводов тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий" Северного флота, который принимал участие в учениях "Восток-2010".
Основу современного Северного флота составляют атомные ракетные и торпедные подводные лодки, ракетоносная и противолодочная авиация, ракетные, авианесущие и противолодочные корабли. На фото: палубные вертолеты КА-27 выполнили плановые ночные полеты в районе Северо-восточной Атлантики. 2008 год.
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