Корабли Северного флота прибыли на учения в Баренцево море

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Баренцевом море в ходе стартовавших накануне учений объединенного стратегического командования Северного флота (СФ) завершилось развертывание группировки разнородных ударных сил, сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга.

"В основе группировки — корабельная ударная группа в составе тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий" и эскадренного миноносца "Адмирал Ушаков". В группировку также вошли малые ракетные корабли "Рассвет" и "Айсберг", малые противолодочные корабли "Снежногорск", "Брест" и "Юнга"", — сказал он.

Серга сообщил, что группировка усилена двумя атомными подводными ракетными крейсерами и охраняется под водой подлодками. Штаб руководства на данном этапе учения развернут на тяжелом атомном ракетном крейсере "Петр Великий".

Как отмечает Серга, на побережье полуострова Рыбачий развертываются стартовые позиции берегового ракетного комплекса "Бал", а на мысе Терибеский — "Бастион" ракетно-артиллерийской бригады Кольской флотилии разнородных сил СФ. Зачетные учения разнородных сил СФ проходят под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова.

Серга сообщил, что в ближайшее время силы СФ отработают задачи организации взаимодействия, проверят готовность личного состава к действиям по внезапным вводным и начнут подготовку к выполнению боевых упражнений с применением оружия.

Серга добавил, что в учениях планируется задействовать более 20 боевых кораблей, до десяти атомных и дизельных подводных лодок, около 20 судов обеспечения и до 30 летательных аппаратов. В розыгрыше различных эпизодов учения будет задействовано более пяти тысяч военнослужащих СФ и более 300 единиц техники и вооружения.