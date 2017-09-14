В Баренцевом море начались учения Северного флота

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Масштабные учения Северного флота начались в Баренцевом море, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.

"Это первое столь масштабное учение, которое проводит объединенное стратегическое командование Северного флота, с максимальным привлечением войск и сил, дислоцированных в Кольском Заполярье", — сказал он.

По словам Серги, в зачётных учениях разнородных сил будут задействованы боевые корабли, атомные и дизельные подводные лодки, береговые ракетно-артиллерийские подразделения, армейский корпус сухопутных войск и береговые войска, армия ВВС и ПВО и силы материально-технического обеспечения.

Серга отметил, что учения будут проходить под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова и являются основным мероприятием оперативной и боевой подготовки сил и войск Северного флота за 2017 учебный год.

На различных этапах учений планируется задействовать более 20 боевых кораблей, до десяти атомных и дизельных подводных лодки и до 30 летательных аппаратов. В розыгрыше различных эпизодов учений будет задействовано более пяти тысяч военных и более 300 единиц техники и вооружения.

Серга добавил, что уже стартовал подготовительный этап командно-штабных учений. В ходе данного этапа соединения Северного флота отрабатывают приведение в повышенные степени боевой готовности, а также готовят штабы и силы к выполнению задач.