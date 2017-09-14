В Волгоградской области мотострелки освободили "заложников" на учениях

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Мотострелки соединения ЮВО освободили "заложников", захваченных условным незаконным вооруженным формированием (НВФ) в ходе двухсторонних командно-штабных учений на полигоне Прудбой под Волгоградом, сообщил начальник пресс-службы округа полковник Вадим Астафьев.

"Мотострелковые подразделения ЮВО отработали учебные задачи по блокированию и штурму населенного пункта, захваченного бандформированиями, с применением боевых машин пехоты БМП-3 и при поддержке танков Т-90А. Затем штурмовые подразделения провели зачистку населенного пункта и освободили заложников", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для предотвращения прорыва противника из окружения в районе проведения операции использовались силы и средства мотострелковых и танковых подразделений, а так же взвод снайперов.

Добавляется, что к учению привлечено около двух тысяч военных, задействованы более 500 единиц вооружения, военной и специальной техники.