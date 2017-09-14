В Минобороны прокомментировали размещение сил НАТО у российской границы

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, комментируя опасения ряда стран по поводу учений "Запад-2017", заявил, что силы НАТО размещены у российской границы не из-за маневров ВС РФ.

"Во-первых, это НАТО разместилась у наших границ. Вы можете заметить, что Россия не размещала войска у границ Германии или Франции. Кто в таком случае является движущей силой? Давайте посмотрим на происходящее с другой стороны: военные учения "Запад-2017" – не повод для НАТО размещать войска прямо у российской границы", — сказал он в интервью немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle , отвечая на замечание корреспондента о том, что расширение НАТО может восприниматься как реакция на "агрессивную политику России".

Учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии. По данным Минобороны РФ, в них примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих (из них 5,5 тысячи — российских). Ряд стран НАТО ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений. МИД России отмечал, что в западных СМИ не ослабевает ажиотаж вокруг учений, говорится об их агрессивном характере.

Как ранее заявлял МИД РФ, комментируя опасения по поводу обеспечения транспарентности учений, общая численность личного состава и техники не будет превышать уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определенными видами военной деятельности, установленный Венским документом 2011 года ОБСЕ ("О мерах укрепления доверия и безопасности"). Россия 13 июля на заседании Совета Россия-НАТО (СРН) провела для стран-членов альянса брифинг о предстоящих учениях.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО в то же время расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.