Минобороны ожидает возобновления сотрудничества в СРН в ближайшие два года

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российское Минобороны ожидает, что сотрудничество в Совете Россия — НАТО (СРН) возобновится в 2018 или в крайнем случае в 2019 году, заявил замглавы ведомства Александр Фомин.

"Я уверен, что мы восстановим наши отношения с НАТО и вернемся к замечательной форме сотрудничества – Совет Россия — НАТО", — сказал Фомин в интервью немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle

"Думаю, что это произойдет в следующем году или в ближайшие два года, в крайнем случае", — добавил он.

Североатлантический альянс 1 апреля 2014 года приостановил все практическое и военное сотрудничество с Россией. Контакты Совета Россия — НАТО (СРН) на уровне послов и выше было решено сохранить. В июле 2017 года состоялось второе за год заседание Совета Россия — НАТО на уровне послов.