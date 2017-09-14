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СМИ: в Ростехе разработали новую сверхточную систему геопозиционирования

03:1914.09.2017
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкКорпорация Ростех. Архивное фотоКорпорация Ростех. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Ростехе разработали систему локальной радионавигации, обеспечивающую эффективную защиту от помех и повышенную по сравнению со спутниковыми системами точность, рассказал газете "Известия" представитель Ростеха.

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"Специалисты объединенного холдинга Росэлектроника (входит в Ростех) разработали новую систему локальной радионавигации, которая на начальном этапе обеспечивает точность позиционирования объектов до 10 сантиметров. Точность систем спутниковой навигации — в диапазоне 1-3 метров", — рассказали в Ростехе.

Благодаря данной технологии, открывается возможность создания защищенных от глушения противоугонных систем, средств мониторинга транспорта и объектов, находящихся в плохой зоне видимости спутников ГЛОНАСС. Также новая российская технология может быть востребована в организации движения беспилотных автомобилей.

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Как рассказали в Ростехе, сейчас тестируются четыре передающих устройства. Отмечается, что навигационный сигнал будет более устойчив и защищен от подмены.

"Система практически полностью исключит возможность стороннего воздействия с целью искажения или похищения навигационных данных. В этом — одно из основных отличий разработки от глобальных систем ГЛОНАСС, GPS, Galileo, сигналы которых хорошо известны, постоянны и могут быть подвержены воздействию с враждебными целями, — рассказал газете представитель Ростеха.

Также в планах испытания системы с использованием вышек операторов мобильной связи. "Система локальной навигации использует дальномерный принцип. Для определения положения объекта измеряют расстояние от него до нескольких реперных точек с известными координатами", — пояснили изданию в Росэлектронике.

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"В сентябре будут проходить испытания системы в Тимирязевском парке в Москве с установкой шести базовых станций на вышках мобильной связи. Наша задача… довести точность позиционирования системы до 2-3 сантиметров по горизонтали и до 10 сантиметров по вертикали. В перспективе навигационная система сможет функционировать на расстоянии до 50-70 километров до ближайших базовых станций", — рассказали газете в Росэлектронике.

Аналогичные навигационные системы есть у США и Британии, но как отметили в НП "ГЛОНАСС", разработанная система более устойчива к помехам по сравнению с зарубежными.

Как пишет издание, передатчики системы локальной навигации планируется размещать на вышках мобильной связи, а стоимость базовой станции будет составлять около 60 тысяч рублей. Также отмечается, что размеры модуля системы для конечного пользователя, например автовладельца, не превысят 50х100 миллиметров.

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