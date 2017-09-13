Во время учений на Ставрополье связисты отразили атаки вирусных программ

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Связисты ЮВО отразили атаки вирусных программ условного противника в ходе тактико-специальных учений, сообщил начальник пресс-службы округа полковник Вадим Астафьев.

По его словам, после передислокации на полигон "Николо-Александровский" связисты бригады управления из Ставропольского края разгрузили технику и совершили марш в назначенный район, где развернули пункт управления и организовали связь с использованием радиорелейных и спутниковых цифровых каналов.

"Были отработаны вопросы, связанные с обеспечением устойчивости системы связи при радиоэлектронном воздействии условного противника, нарушении функционирования компьютерных сетей посредством вирусных атак и вредоносных программ условного противника", — сказал Астафьев.

Он также отметил, что аналогичные задачи были отработаны связистами ЮВО в других регионах Юга России. Учение проходит уже несколько дней. Связисты создают автономную многоуровневую сеть, которая обеспечивает управление группировкой войск по всем каналам открытой и режимной связи.

Данные мероприятия проходят в преддверии итоговой проверки за летний период обучения, в которых принимают участие более 3,5 тысяч связистов ЮВО.